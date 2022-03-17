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Опубликовано 17 марта 2022, 19:06
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Русские немцы рассказали о хамском поведении украинских беженцев в Германии

Так, приехавшие из Незалежной граждане недовольны жильём, переданными им вещами и русским языком, требуя общаться с ними только по-украински.

В связи с событиями на Украине всё больше граждан Незалежной покидают страну и уезжают в разные европейские страны. Однако далеко не везде украинские беженцы ведут себя подобающе. Русские немцы в Германии в беседе с телеканалом "360" рассказали о скандальном поведении украинцев.

Так, проживающий в ФРГ немец с русскими корнями Евгений сообщил, что слышал о том, как украинцы расцарапали припаркованные на улице 20 машин, после чего их остановила полиция.

"Не знаю, что в голове происходило, просто начали царапать с обеих сторон", — отметил он.

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Кроме того, Евгений добавил, что многие немцы стараются принимать украинских беженцев у себя дома или подыскивать им свободные апартаменты, однако те не всегда остаются довольны условиями.

"Брат рассказал случай, что русские хотели помочь украинцам в Германии. Беженцы требовали, чтобы с ними говорили по-украински. Не понравилось, что с ними по-русски общаются, а сами немецкого не знают, представьте", — поведал мужчина.

По его словам, отношение немцев к русским также немного поменялось в худшую сторону. Евгений добавил, что всех с русскими корнями стараются убрать от местных жителей. Некоторые заводы убирают русских подальше от немцев работать, отшивают понемногу из-за того, что они русские, из-за акцента или корней, подчеркнул он.

Как утверждает Евгений, в последнее время в Германии резко выросли цены на продукты и на бензин. Добавим, что не самое корректное отношение украинских беженцев подтвердила и другая русская женщина. Она рассказала, что её тётя из Бремена предложила пожить в их доме группе из 15 человек, а также передала им необходимые тёплые вещи.

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"Так они сказали, что вещи ношеные, сами носите такие! Посылали купить новые, а теперь требуют чуть ли не землю переписать на них, чуть ли не выгоняют!" — уточнила женщина.

Подобные случаи происходят и во многих других семьях. Одна из русских немок поведала, что беженцев не устроило проживание в посёлке, так как они стремились быть поближе к городу. По её словам, у украинцев серьёзные запросы к местным жителям и они требуют разговаривать с ними только на украинском языке.

Ранее в ООН сообщили, что больше трёх миллионов человек покинули Украину с 24 февраля по 15 марта. Лайф также рассказывал, что Великобритания выдала украинским беженцам более трёх тысяч виз. В ближайшее время десятки тысяч граждан Незалежной смогут воспользоваться спонсорской государственной программой и получить жильё в Соединённом Королевстве.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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