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17 марта, 19:24

В Херсоне база украинских националистов маскировалась под представительство Красного Креста

Российские военные обнаружили в здании ночного клуба автомат, гранаты, резиновые дубинки, бейсбольную биту, шлемы и украинские флаги.

В Херсоне опорный пункт украинских националистов маскировался под представительство международной организации Красный Крест. Видео © Telegram / SHOT

В городе Херсоне опорный пункт украинских националистов маскировался под представительство международной организации Красный Крест. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как уточняется, российские военные, проверяя здание херсонского ночного клуба, обнаружили ячейку националистов. Мужчины с татуировками и их помощницы уверяли, что они волонтёры: якобы они помогают сотрудникам "Красного креста". Однако никаких документов, подтверждающих эти слова, у них не было.

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Кроме того, так называемые волонтёры заявляли, что в помещении хранились продукты и другие товары, в том числе памперсы для детей. Однако всех этих вещей в здании клуба не оказалось. Зато военные обнаружили автомат, гранаты, резиновые дубинки, бейсбольную биту, шлемы и украинские флаги. Наличие вооружения один из "волонтёров" объяснил просто: "Нашёл".

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинских националистов под Киевом.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Обложка ©

Telegram/SHOT

Иван Косицын

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