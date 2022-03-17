Хранили гранаты, оружие и снаряжение: В Херсоне базу националистов маскировали под представительство Красного Креста
При этом никаких документов, подтверждающих волонтёрскую деятельность организации, российские военные не нашли.
В Херсоне опорный пункт украинских националистов маскировался под представительство международного Красного Креста. Видео © Telegram / SHOT
В городе Херсоне опорный пункт украинских националистов маскировался под представительство международного Красного Креста. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Как уточняется, российские военные, проверяя здание херсонского ночного клуба, обнаружили ячейку националистов. Мужчины с татуировками и их помощницы уверяли, что они волонтёры, якобы они помогают сотрудникам Красного Креста. Однако никаких документов, подтверждающих эти слова, у них не было.
Кроме того, так называемые волонтёры заявляли, что в помещении хранились продукты и другие товары, в том числе памперсы для детей. Однако всех этих вещей в здании клуба не оказалось. Зато военные обнаружили автомат, гранаты, резиновые дубинки, бейсбольную биту, шлемы и украинские флаги. Наличие вооружения один из "волонтёров" объяснил просто: "Нашёл".
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинских националистов под Киевом.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
Telegram / SHOT