Госдепартамент подтвердил гибель гражданина США на Украине

В США подтвердили гибель своего гражданина на территории Украины. Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал госсекретарь Энтони Блинкен. Других подробностей политик раскрывать не стал.

"Я могу подтвердить, что американский гражданин был убит. Помимо того, деталей у меня нет", — сообщил Блинкен.

По данным западных СМИ, 68-летний американец погиб во время обстрела в городе Чернигове. Отмечается, что в Незалежной он находился вместе с подругой-украинкой.