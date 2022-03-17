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17 марта, 19:52

Госдепартамент подтвердил гибель гражданина США на Украине

По данным западных изданий, американец находился в стране вместе с подругой-украинкой.

<p>Здание Госдепартамента США. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Здание Госдепартамента США. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В США подтвердили гибель своего гражданина на территории Украины. Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал госсекретарь Энтони Блинкен. Других подробностей политик раскрывать не стал.

"Я могу подтвердить, что американский гражданин был убит. Помимо того, деталей у меня нет", — сообщил Блинкен.

По данным западных СМИ, 68-летний американец погиб во время обстрела в городе Чернигове. Отмечается, что в Незалежной он находился вместе с подругой-украинкой.

Ранее Лайф писал, что на Украине во время обстрела погиб американский журналист Брент Рено, который работал над видеопроектом про беженцев для издательского дома Time.

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Максим Плетнёв

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