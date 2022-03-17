Госдепартамент подтвердил гибель гражданина США на Украине
По данным западных изданий, американец находился в стране вместе с подругой-украинкой.
Здание Госдепартамента США. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
В США подтвердили гибель своего гражданина на территории Украины. Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал госсекретарь Энтони Блинкен. Других подробностей политик раскрывать не стал.
"Я могу подтвердить, что американский гражданин был убит. Помимо того, деталей у меня нет", — сообщил Блинкен.
По данным западных СМИ, 68-летний американец погиб во время обстрела в городе Чернигове. Отмечается, что в Незалежной он находился вместе с подругой-украинкой.
Ранее Лайф писал, что на Украине во время обстрела погиб американский журналист Брент Рено, который работал над видеопроектом про беженцев для издательского дома Time.