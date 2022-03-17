Глава СКР Бастрыкин поручил проверить призывы к насилию от украинского журналиста Гордона

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, в которых он призывал к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Напомним, что 16 марта на телеканале "Украина 24" вышло интервью с Гордоном, в котором тот призывает к насилию в отношении российской власти и военнослужащих Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет поднят вопрос о возбуждении в отношении Гордона уголовного дела.