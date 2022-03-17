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17 марта, 20:49

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить призывы к насилию от украинского журналиста Гордона

В частности в интервью местному телеканалу публицист призвал применять силу в отношении российской власти и военнослужащих.

<p>Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVh2CnLtVCt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gordondmytro</a></p>

Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото © Instagram / gordondmytro

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, в которых он призывал к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Напомним, что 16 марта на телеканале "Украина 24" вышло интервью с Гордоном, в котором тот призывает к насилию в отношении российской власти и военнослужащих Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет поднят вопрос о возбуждении в отношении Гордона уголовного дела.

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Ранее Лайф писал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который в эфире украинского телеканала "Крым 24" цитатой нацистского преступника Адольфа Эйхмана призвал убивать русских детей.

Максим Плетнёв

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