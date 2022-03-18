НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 21:10

В США чиновница дважды опозорилась при попытке поддержать Украину

Президент Американской федерации учителей неправильно изобразила украинский флаг, а также допустила ошибку в названии страны.

<p>Плакат с неправильным изображением флага Украины из удалённой публикации чиновницы. Скриншот © Twitter / <a href="https://twitter.com/DeAngelisCorey" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Corey A. DeAngelis</a></p>

Плакат с неправильным изображением флага Украины из удалённой публикации чиновницы. Скриншот © Twitter / Corey A. DeAngelis

В Соединённых Штатах оскандалилась президент Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен при попытке поддержать жителей Украины.

На фоне событий на Украине женщина опубликовала в официальном твиттер-аккаунте федерации фото с плакатом, на котором она изобразила украинский флаг и белого голубя, как символ мира. При этом автор рисунка перепутала расположение цветов на украинском флаге и изобразила жёлтый цвет сверху, а синий — снизу. Также чиновница сделала репост записи на свою личную страницу, добавив надпись "Мы вместе с Украиной". Однако женщина ошиблась в названии страны, написав We Stand With Ukriane.

Удалённая публикация с ошибкой в названии страны. Скриншот © Twitter / Corey A. DeAngelis

Удалённая публикация с ошибкой в названии страны. Скриншот © Twitter / Corey A. DeAngelis

"Сейчас уже стыдно": Пользователи Сети высмеяли Байдена из-за слов о "вторжении Путина в Россию"

"Сейчас уже стыдно": Пользователи Сети высмеяли Байдена из-за слов о "вторжении Путина в Россию"

На промахи Вайнгартен незамедлительно отреагировали пользователи социальных сетей. И хоть чиновница удалила посты, признав ошибку, некоторые подписчики всё же успели сделать скриншоты. Поиздеваться над Вайнгартен решили и другие политики. Так, кандидат в Республиканскую партию от штата Флорида Лаверн Спайсер поиронизировала над тем, что учитель по образованию и глава крупнейшей федерации педагогов в стране не смогла правильно написать название государства.

Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден, говоря о российской спецоперации по защите Донбасса во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, завершил свою речь, назвав жителей Украины "иранцами".

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1