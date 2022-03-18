В США чиновница дважды опозорилась при попытке поддержать Украину

В Соединённых Штатах оскандалилась президент Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен при попытке поддержать жителей Украины.

На фоне событий на Украине женщина опубликовала в официальном твиттер-аккаунте федерации фото с плакатом, на котором она изобразила украинский флаг и белого голубя, как символ мира. При этом автор рисунка перепутала расположение цветов на украинском флаге и изобразила жёлтый цвет сверху, а синий — снизу. Также чиновница сделала репост записи на свою личную страницу, добавив надпись "Мы вместе с Украиной". Однако женщина ошиблась в названии страны, написав We Stand With Ukriane.

Удалённая публикация с ошибкой в названии страны. Скриншот © Twitter / Corey A. DeAngelis

На промахи Вайнгартен незамедлительно отреагировали пользователи социальных сетей. И хоть чиновница удалила посты, признав ошибку, некоторые подписчики всё же успели сделать скриншоты. Поиздеваться над Вайнгартен решили и другие политики. Так, кандидат в Республиканскую партию от штата Флорида Лаверн Спайсер поиронизировала над тем, что учитель по образованию и глава крупнейшей федерации педагогов в стране не смогла правильно написать название государства.