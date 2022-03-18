В США чиновница дважды опозорилась при попытке поддержать Украину
Президент Американской федерации учителей неправильно изобразила украинский флаг, а также допустила ошибку в названии страны.
Плакат с неправильным изображением флага Украины из удалённой публикации чиновницы. Скриншот © Twitter / Corey A. DeAngelis
В Соединённых Штатах оскандалилась президент Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен при попытке поддержать жителей Украины.
На фоне событий на Украине женщина опубликовала в официальном твиттер-аккаунте федерации фото с плакатом, на котором она изобразила украинский флаг и белого голубя, как символ мира. При этом автор рисунка перепутала расположение цветов на украинском флаге и изобразила жёлтый цвет сверху, а синий — снизу. Также чиновница сделала репост записи на свою личную страницу, добавив надпись "Мы вместе с Украиной". Однако женщина ошиблась в названии страны, написав We Stand With Ukriane.
Удалённая публикация с ошибкой в названии страны. Скриншот © Twitter / Corey A. DeAngelis
На промахи Вайнгартен незамедлительно отреагировали пользователи социальных сетей. И хоть чиновница удалила посты, признав ошибку, некоторые подписчики всё же успели сделать скриншоты. Поиздеваться над Вайнгартен решили и другие политики. Так, кандидат в Республиканскую партию от штата Флорида Лаверн Спайсер поиронизировала над тем, что учитель по образованию и глава крупнейшей федерации педагогов в стране не смогла правильно написать название государства.
Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден, говоря о российской спецоперации по защите Донбасса во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, завершил свою речь, назвав жителей Украины "иранцами".
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