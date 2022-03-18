Невролог Хорошев рассказал, как мозг может спасти жизнь

"Вы наверняка вспомните, что иногда при засыпании внезапно и непроизвольно дёргаете ногой и просыпаетесь. У меня бывало такое, и это спасало мне жизнь как минимум трижды, когда я засыпал за рулём. Мозг даёт сигнал телу внезапно резко проснуться и оценить окружающую ситуацию, чтобы человек понял, а не задремал ли он в каком-то опасном месте", — сказал медик в беседе с URA.ru.