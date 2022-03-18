Невролог Хорошев рассказал, как мозг может спасти жизнь
По словам медика, головной орган способен как неожиданно разбудить человека, так и заставить уснуть.
Мозг человека может отправить телу команду внезапно проснуться и оценить безопасность окружающей обстановки. Этим объясняются внезапные вздрагивания в момент погружения человека в сон, рассказал врач-невролог Павел Хорошев.
"Вы наверняка вспомните, что иногда при засыпании внезапно и непроизвольно дёргаете ногой и просыпаетесь. У меня бывало такое, и это спасало мне жизнь как минимум трижды, когда я засыпал за рулём. Мозг даёт сигнал телу внезапно резко проснуться и оценить окружающую ситуацию, чтобы человек понял, а не задремал ли он в каком-то опасном месте", — сказал медик в беседе с URA.ru.
Однако, по словам невролога, мозг может как неожиданно разбудить человека, так и заставить уснуть. Занимаясь постоянным анализом, мозг изучает место, в котором находится человек, и время. И если организму необходим покой, главный орган центральной нервной системы способен подавить деятельность мускулатуры, чтобы человек успокоился и уснул.
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