Российские военные доставили жителям Харьковской области 100 тонн гумпомощи
Как сообщили в Минобороны РФ, гуманитарный груз включает в себя продуктовые наборы, детское питание, медикаменты для медицинских учреждений.
Порядка 100 тонн гуманитарной помощи российские военнослужащие доставили жителям населённых пунктов Чугуевского района Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"В освобождённые населённые пункты Чугуевского района Харьковской области (Украина) для местных жителей доставлена очередная гуманитарная помощь из России. Через пограничный пункт в Белгородской области российскими военнослужащими в сопровождении военной автоинспекции была доставлена партия гуманитарного груза общим объёмом около 100 тонн", — сказано в сообщении.
Как уточнили в военном ведомстве, гуманитарный груз включает в себя продуктовые наборы, детское питание, а также медикаменты для больниц и поликлиник. Кроме того, часть гумпомощи передали в детские дома и нуждающимся местным жителям.
Как сообщал Лайф, ранее более 140 тонн гуманитарных грузов доставили Вооружённые силы России в Херсон. В военном ведомстве напомнили, что одним из положений "Операции Z" на Украине является оказание помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.
ТАСС / Алексей Коновалов