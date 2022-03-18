Российские военные доставили жителям Харьковской области 100 тонн гумпомощи

Как сообщили в Минобороны РФ, гуманитарный груз включает в себя продуктовые наборы, детское питание, медикаменты для медицинских учреждений.

Порядка 100 тонн гуманитарной помощи российские военнослужащие доставили жителям населённых пунктов Чугуевского района Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В освобождённые населённые пункты Чугуевского района Харьковской области (Украина) для местных жителей доставлена очередная гуманитарная помощь из России. Через пограничный пункт в Белгородской области российскими военнослужащими в сопровождении военной автоинспекции была доставлена партия гуманитарного груза общим объёмом около 100 тонн", — сказано в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, гуманитарный груз включает в себя продуктовые наборы, детское питание, а также медикаменты для больниц и поликлиник. Кроме того, часть гумпомощи передали в детские дома и нуждающимся местным жителям.