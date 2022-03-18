ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 марта 2022, 02:55

Российские военные доставили жителям Харьковской области 100 тонн гумпомощи

Как сообщили в Минобороны РФ, гуманитарный груз включает в себя продуктовые наборы, детское питание, медикаменты для медицинских учреждений.

Порядка 100 тонн гуманитарной помощи российские военнослужащие доставили жителям населённых пунктов Чугуевского района Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В освобождённые населённые пункты Чугуевского района Харьковской области (Украина) для местных жителей доставлена очередная гуманитарная помощь из России. Через пограничный пункт в Белгородской области российскими военнослужащими в сопровождении военной автоинспекции была доставлена партия гуманитарного груза общим объёмом около 100 тонн", — сказано в сообщении.

МЧС России направило в Донбасс и на Украину уже 2000 тонн гумпомощи
МЧС России направило в Донбасс и на Украину уже 2000 тонн гумпомощи

Как уточнили в военном ведомстве, гуманитарный груз включает в себя продуктовые наборы, детское питание, а также медикаменты для больниц и поликлиник. Кроме того, часть гумпомощи передали в детские дома и нуждающимся местным жителям.

Как сообщал Лайф, ранее более 140 тонн гуманитарных грузов доставили Вооружённые силы России в Херсон. В военном ведомстве напомнили, что одним из положений "Операции Z" на Украине является оказание помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.

Черниговская область получила от Киева гумпомощь в виде пенопласта в упаковках из-под масла
Черниговская область получила от Киева гумпомощь в виде пенопласта в упаковках из-под масла
BannerImage

ТАСС / Алексей Коновалов

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • гуманитарнаяпомощь
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar