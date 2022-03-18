Junge Welt: Требования посла Украины к канцлеру ФРГ Шольцу вызвали скандал
В Германии считают, что дипломат пытается втянуть Германию в вооружённый конфликт, чем и вызывает негативную реакцию.
Агрессивная риторика посла Украины в Германии Андрея Мельника, а также его требования к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине, пишет газета Junge Welt.
Как сообщает издание, требования киевского дипломата к Берлину и заявления, целью которых является попытка втянуть Германию в вооружённый конфликт, идут вразрез с условиями Венской конвенции о дипломатических отношениях, что начинает вызывать негативную реакцию у представителей властей ФРГ.
"В среду терпение лопнуло у Серена Бартоля, парламентского госсекретаря в Министерстве строительства. Вот краткое изложение скандала. После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с ещё одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: "Я начинаю находить этого "посла" просто невыносимым", — пишет газета.
Вскоре публикация представителя министерства пропала из соцсети, а сам он принёс извинения. Как указало издание, после этого инцидента риторика украинского дипломата нисколько не изменилась. Так, совсем недавно Мельник выразил недовольство тем, как немецкая газета Zeit рассказывает о действиях радикалов из нацбата "Азов", потребовав от издания прекратить "демонизировать мужественных борцов".
Как рассказывал Лайф, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против бесполётной зоны над Украиной. Он напомнил, что это означало бы прямую военную конфронтацию с Россией, с российскими боевыми самолётами.
Pixabay