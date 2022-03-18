Junge Welt: Требования посла Украины к канцлеру ФРГ Шольцу вызвали скандал

Агрессивная риторика посла Украины в Германии Андрея Мельника, а также его требования к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине, пишет газета Junge Welt.

Как сообщает издание, требования киевского дипломата к Берлину и заявления, целью которых является попытка втянуть Германию в вооружённый конфликт, идут вразрез с условиями Венской конвенции о дипломатических отношениях, что начинает вызывать негативную реакцию у представителей властей ФРГ.

"В среду терпение лопнуло у Серена Бартоля, парламентского госсекретаря в Министерстве строительства. Вот краткое изложение скандала. После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с ещё одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: "Я начинаю находить этого "посла" просто невыносимым", — пишет газета.

Вскоре публикация представителя министерства пропала из соцсети, а сам он принёс извинения. Как указало издание, после этого инцидента риторика украинского дипломата нисколько не изменилась. Так, совсем недавно Мельник выразил недовольство тем, как немецкая газета Zeit рассказывает о действиях радикалов из нацбата "Азов", потребовав от издания прекратить "демонизировать мужественных борцов".