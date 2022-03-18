В Техасе в ДТП по вине 13-летнего водителя погибло девять человек

В США в результате аварии с микроавтобусом и пикапом погибло девять человек. Как рассказал заместитель председателя Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США Брюс Ландсберг, за рулём одного из автомобилей находился 13-летний подросток.

"Тринадцатилетний ребёнок был за рулём пикапа", — приводит слова Ландсберга агентство Reuters.

ДТП произошло в штате Техас. Как уточняется, пикап выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом, в котором находились члены университетских команд по гольфу, а также их тренеры. После столкновения оба автомобиля охватил пожар. В результате шестеро студентов и их тренер, а также несовершеннолетние водитель и пассажир пикапа скончались. Помимо этого двое студентов получили серьёзные травмы.