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18 марта, 02:24

В Техасе в ДТП по вине 13-летнего водителя погибло девять человек

Шестеро членов университетских команд по гольфу и их тренер, а также водитель и несовершеннолетний пассажир пикапа скончались.

В США в результате аварии с микроавтобусом и пикапом погибло девять человек. Как рассказал заместитель председателя Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США Брюс Ландсберг, за рулём одного из автомобилей находился 13-летний подросток.

"Тринадцатилетний ребёнок был за рулём пикапа", — приводит слова Ландсберга агентство Reuters.

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Более 30 человек пострадало в ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в Германии

ДТП произошло в штате Техас. Как уточняется, пикап выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом, в котором находились члены университетских команд по гольфу, а также их тренеры. После столкновения оба автомобиля охватил пожар. В результате шестеро студентов и их тренер, а также несовершеннолетние водитель и пассажир пикапа скончались. Помимо этого двое студентов получили серьёзные травмы.

Ранее Лайф сообщал, что пятеро человек пострадали при столкновении двух маршруток и лошади в Иркутской области. Всё произошло, предварительно, когда животное вышло на проезжую часть в вечернее время и водитель автомобиля не заметил его. После столкновения в его машину влетел другой микроавтобус.

Обложка ©

Pixabay

Юлия Коновалова

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