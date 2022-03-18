Посольство РФ потребовало от США раскрыть данные о военно-биологической активности на Украине

В дипмиссии также напомнили, что Вашингтон до сих пор не уничтожил свои национальные запасы боевых отравляющих веществ.

Россия требует от Соединённых Штатов в кратчайшие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на Украине. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в Вашингтоне.

В дипмиссии отметили, что у Москвы есть данные об имеющихся сценариях использования токсичных химикатов в отношении мирных жителей. Причём в посольстве подчеркнули, что провокации готовились украинскими радикалами под контролем представителей американских спецслужб. Основной целью этих действий является обвинение России в применении химического оружия на Украине, добавили в дипмиссии.