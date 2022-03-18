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18 марта, 01:58

Посольство РФ потребовало от США раскрыть данные о военно-биологической активности на Украине

В дипмиссии также напомнили, что Вашингтон до сих пор не уничтожил свои национальные запасы боевых отравляющих веществ.

Россия требует от Соединённых Штатов в кратчайшие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на Украине. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в Вашингтоне.

В дипмиссии отметили, что у Москвы есть данные об имеющихся сценариях использования токсичных химикатов в отношении мирных жителей. Причём в посольстве подчеркнули, что провокации готовились украинскими радикалами под контролем представителей американских спецслужб. Основной целью этих действий является обвинение России в применении химического оружия на Украине, добавили в дипмиссии.

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"Такая информация не может не вызывать серьёзную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ. Требуем от американской стороны в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идёт речь, если за всеми работами стоит Пентагон?" — сказано в сообщении дипломатов, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства.

Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

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Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по биолабораториям США на Украине

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ТАСС / Владимир Гердо

Иван Косицын

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