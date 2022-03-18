Австралия ввела новый пакет санкций против России

Австралия ввела новый пакет санкций в отношении России, в который вошли 11 российских банков, а также несколько предпринимателей, которые владеют активами австралийских компаний. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Марис Пейн.

"Правительство Австралии ввело санкции в отношении ещё 11 российских банков и государственных структур, <...> имеющих отношение к управлению суверенным долгом России. Мы также продолжаем усиливать санкционное давление на предпринимателей, близких к Владимиру Путину", — сказала Пейн.

По её словам, рестрикции затронут в том числе Министерство финансов РФ, а также Фонд национального благосостояния страны.