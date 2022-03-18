Австралия ввела новый пакет санкций против России
Под ограничения подпали в том числе Министерство финансов РФ и Фонд национального благосостояния.
Австралия ввела новый пакет санкций в отношении России, в который вошли 11 российских банков, а также несколько предпринимателей, которые владеют активами австралийских компаний. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Марис Пейн.
"Правительство Австралии ввело санкции в отношении ещё 11 российских банков и государственных структур, <...> имеющих отношение к управлению суверенным долгом России. Мы также продолжаем усиливать санкционное давление на предпринимателей, близких к Владимиру Путину", — сказала Пейн.
По её словам, рестрикции затронут в том числе Министерство финансов РФ, а также Фонд национального благосостояния страны.
Как сообщал Лайф, о новых санкциях в отношении России сегодня также объявила Япония. В список лиц, против которых были введены ограничения, попала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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