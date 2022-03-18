Кроме того, Джо Кент считает недопустимым обсуждать какие-либо действия, которые потенциально могут привести к открытому конфликту между РФ и Соединёнными Штатами.

Кандидат в Конгресс США в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент жёстко раскритиковал американских политиков, форсирующих тему Украины в ущерб интересам Вашингтона. Своё мнение он высказал в эфире телеканала Fox News.

"Мы видим, как они проводят большие пресс-конференции, стоя на фоне украинских флагов и заявляя, что поддерживают граждан другой страны. Это не то, чем они должны заниматься", — отметил Кент.

По его словам, содействие Киеву и выполнение выдвигаемых президентом Украины Владимиром Зеленским требований может оказать негативное влияние на самих граждан США. Как уточнил Кент, он не поддерживает российскую спецоперацию, но считает недопустимым обсуждать какие-либо действия, которые могут привести к прямому военному столкновению России и Соединённых Штатов.

"При этом мы толкаем Зеленского вперёд и ведём их всех по пути к продолжению бойни, вместо того чтобы подталкивать их на дипломатический путь", — подчеркнул Кент.