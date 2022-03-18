Кандидат в Конгресс США обвинил власти в подстрекательстве Зеленского к "продолжению бойни"
Кроме того, Джо Кент считает недопустимым обсуждать какие-либо действия, которые потенциально могут привести к открытому конфликту между РФ и Соединёнными Штатами.
Кандидат в Конгресс США в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент жёстко раскритиковал американских политиков, форсирующих тему Украины в ущерб интересам Вашингтона. Своё мнение он высказал в эфире телеканала Fox News.
"Мы видим, как они проводят большие пресс-конференции, стоя на фоне украинских флагов и заявляя, что поддерживают граждан другой страны. Это не то, чем они должны заниматься", — отметил Кент.
По его словам, содействие Киеву и выполнение выдвигаемых президентом Украины Владимиром Зеленским требований может оказать негативное влияние на самих граждан США. Как уточнил Кент, он не поддерживает российскую спецоперацию, но считает недопустимым обсуждать какие-либо действия, которые могут привести к прямому военному столкновению России и Соединённых Штатов.
"При этом мы толкаем Зеленского вперёд и ведём их всех по пути к продолжению бойни, вместо того чтобы подталкивать их на дипломатический путь", — подчеркнул Кент.
Кроме того, бывший военный полагает, что Белый дом использует кризис вокруг Незалежной для отвлечения американцев от проблем внутри их собственной страны. По его мнению, это "замечательный отвлекающий манёвр", чтобы люди не замечали нынешний политический кризис.
Ранее сообщалось, что в США президент Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен дважды опозорилась при попытке поддержать Украину. Лайф также писал, что не аплодировавшая украинскому лидеру Владимиру Зеленскому конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала перестать помогать Киеву.
ТАСС / Zuma