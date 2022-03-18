Постпред РФ Небензя заявил, что США и Запад подливают бензин в украинский конфликт
Дипломат также выразил сожаление, что Украина остаётся пешкой в геополитической борьбе против России.
Соединенные Штаты и Запад "подливают бензин" в конфликт на Украине, снабжая Киев вооружением. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
"Только вчера Вашингтон объявил, что уже на этой неделе передаст Украине оборонную помощь на 1 миллиард долларов. Вы подливаете бензин в этот конфликт", — заявил Небензя.
Также российский дипломат выразил сожаление о том, что Украина по-прежнему остаётся пешкой в геополитической борьбе против России.
Ранее Небензя заявил, что Запад и Киев искусственно разжигают истерию по поводу ситуации на Украине. Постпред России при ООН также опроверг данные о том, что российские военные якобы обстреляли Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что подобные заявления — часть дезинформации, направленной против РФ.
ТАСС / Zuma