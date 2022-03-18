Постпред РФ Небензя заявил, что США и Запад подливают бензин в украинский конфликт

Дипломат также выразил сожаление, что Украина остаётся пешкой в геополитической борьбе против России.

Соединённые Штаты и Запад "подливают бензин" в конфликт на Украине, снабжая Киев вооружением. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Только вчера Вашингтон объявил, что уже на этой неделе передаст Украине оборонную помощь на 1 миллиард долларов. Вы подливаете бензин в этот конфликт", — заявил Небензя.

Также российский дипломат выразил сожаление о том, что Украина по-прежнему остаётся пешкой в геополитической борьбе против России.