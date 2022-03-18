В Болгарии задержали бывшего премьер-министра Борисова

Бывший премьер-министр Болгарии, возглавлявший партию ГЕРБ, Бойко Борисов задержан в ходе крупной полицейской операции, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на данные МВД.

Поводом для проведения операции стало расследование Европейской прокуратурой более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии. Кроме того, по данным Болгарского национального телевидения, также были задержаны бывший глава Минфина страны Владислав Горанов, экс-глава бюджетной комиссии Менда Стоянова и бывший руководитель правительственной пресс-службы Севдалина Арнаудова.

Уточняется, что нынешний премьер Болгарии Кирил Петков опубликовал в социальных сетях запись: "Никто не выше закона". При этом источники в партии ГЕРБ опровергли информацию о задержании Борисова, но в то же время подтвердили, что в его доме работают полицейские. По данным БНР, МВД удалило со своего сайта сообщение о массовых задержаниях.