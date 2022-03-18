Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Назарова

В возрасте 72 лет скончалась заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Наталья Назарова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

"На 73-м году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. <...> Союз кинематографистов России и Гильдия актёров кино выражают соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Наталья Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году окончила Школу-студию МХАТ. Молодую артистку сразу приняли в труппу Московского художественного театра, а её карьера в кино началась в 1972 году. В числе известных работ Назаровой — роли в картинах "Любимая женщина механика Гаврилова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Молодая жена", "Старый Новый год", "Последний побег" и "Мисс миллионерша".