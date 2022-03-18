Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Назарова
Визитной карточкой актрисы стала роль подруги главной героини в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова".
Наталья Назарова в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова", режиссёр Пётр Тодоровский, 1983 год. Кадр © kino-teatr.ru
В возрасте 72 лет скончалась заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Наталья Назарова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
"На 73-м году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. <...> Союз кинематографистов России и Гильдия актёров кино выражают соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Наталья Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году окончила Школу-студию МХАТ. Молодую артистку сразу приняли в труппу Московского художественного театра, а её карьера в кино началась в 1972 году. В числе известных работ Назаровой — роли в картинах "Любимая женщина механика Гаврилова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Молодая жена", "Старый Новый год", "Последний побег" и "Мисс миллионерша".
Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 52 лет умер актёр Евгений Сытый. Артист был известен по ролям в фильмах "Жить", "На острие", "Коктебель", "Доктор Лиза" и "Аритмия". Также он долгое время играл во МХАТе.