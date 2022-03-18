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18 марта, 00:15

Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Назарова

Визитной карточкой актрисы стала роль подруги главной героини в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова".

<p>Наталья Назарова в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова", режиссёр Пётр Тодоровский, 1983 год. Кадр © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/3008/foto/m3563/79497/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Наталья Назарова в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова", режиссёр Пётр Тодоровский, 1983 год. Кадр © kino-teatr.ru

В возрасте 72 лет скончалась заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Наталья Назарова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

"На 73-м году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. <...> Союз кинематографистов России и Гильдия актёров кино выражают соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Наталья Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году окончила Школу-студию МХАТ. Молодую артистку сразу приняли в труппу Московского художественного театра, а её карьера в кино началась в 1972 году. В числе известных работ Назаровой — роли в картинах "Любимая женщина механика Гаврилова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Молодая жена", "Старый Новый год", "Последний побег" и "Мисс миллионерша".

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Юлия Коновалова

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