РБК: Центробанк призвал банки усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями

Банк России призвал отечественные кредитные организации обращать особое внимание на операции клиентов, которые могут совершаться для обхода специальных экономических мер, утверждённых указами властей из-за новых санкций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо зампреда ЦБ Юрия Исаева.

Как уточняется, регулятор, в частности, предписал российским банкам выявлять попытки обхода ограничений по валютным операциям, а также случаи покупки потребительских товаров для перепродажи. Указывать на это могут так называемые "транзакционные аномалии", среди которых такие признаки как рост объёмов и однотипность операций.

"Обращать повышенное внимание на операции физических и юридических лиц, направленные на обход специальных экономических мер, в том числе ограничений по валютным операциям <…>; на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой", — приводит издание текст письма.

Аналогичное требование банки получили и по операциям, связанным с выводом активов организациями-нерезидентами из списка недружественных стран. Выявленные операции подобного будут внимательно проверяться и впоследствии могут быть заблокированы, а вся информация будет передана в Росфинмониторинг. При этом добросовестных клиентов российских банках новые меры затронуть не должны, отметил представитель ЦБ.