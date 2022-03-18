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17 марта, 23:50

РБК: Центробанк призвал банки усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями

Кроме того, кредитным организациям поручили выявлять попытки обхода ограничений по операциям, связанным с выводом активов организациями-нерезидентами из списка недружественных стран.

Банк России призвал отечественные кредитные организации обращать особое внимание на операции клиентов, которые могут совершаться для обхода специальных экономических мер, утверждённых указами властей из-за новых санкций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо зампреда ЦБ Юрия Исаева.

Как уточняется, регулятор, в частности, предписал российским банкам выявлять попытки обхода ограничений по валютным операциям, а также случаи покупки потребительских товаров для перепродажи. Указывать на это могут так называемые "транзакционные аномалии", среди которых такие признаки как рост объёмов и однотипность операций.

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"Обращать повышенное внимание на операции физических и юридических лиц, направленные на обход специальных экономических мер, в том числе ограничений по валютным операциям <…>; на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой", — приводит издание текст письма.

Аналогичное требование банки получили и по операциям, связанным с выводом активов организациями-нерезидентами из списка недружественных стран. Выявленные операции подобного будут внимательно проверяться и впоследствии могут быть заблокированы, а вся информация будет передана в Росфинмониторинг. При этом добросовестных клиентов российских банках новые меры затронуть не должны, отметил представитель ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ увеличит максимальный размер операции в системе СБП до миллиона рублей с 1 мая.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Зотов

Иван Косицын

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