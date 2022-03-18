Асад назвал политику Запада по дискриминации России беспрецедентной в мировой истории

Как отметил лидер САР, западные страны доказали, что международное право ничего не стоит, и перечеркнули все принципы мировых соглашений, превратив мир в дикий лес.

Президент Сирии Башар Асад считает, что политика Запада по дискриминации России является беспрецедентной в мировой истории. Лидер САР отметил, что это ограничивает принципы международного права, превращая мир в дикий лес.

"Западная дискриминация России беспрецедентна в мировой истории. <...> Запад врёт в каждом слове в погоне за мировой властью и воровством. <...> Запад доказал, что международное право ничего не стоит, и перечеркнул все принципы мировых соглашений, превратив мир в дикий лес", — сказал Асад во время встречи с преподавателями и сотрудниками государственных образовательных учреждений, его слова приводит сирийское государственное агентство телерадиовещания.

Сирийский лидер считает, что возможности противостояния Западу есть, политик призвал к "динамичному мышлению" и сильной воле для поиска решений в сфере экономики на фоне введения односторонних санкций в отношении РФ. Как добавил Асад, после распада Советского Союза мир стал похож на "дикий лес, где хозяйничают западные воры" и не существует международного права.

"Запад переживает исторический перелом своей мировой роли с началом конфликта на Украине. <...> Политика, которой придерживается Запад, — это политика силы и превращение миропорядка в закон джунглей. Конфликт на Украине обнажил истинное лицо властей стран Запада перед их народами", — подчеркнул Асад.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Москвы достаточно мощи, чтобы поставить на место всех недругов. По его словам, Западу не нравится, что Россия снова стала сильной державой, поэтому "лютая русофобия буквально сорвалась с цепи".