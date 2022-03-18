В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z"

Военное ведомство особо отметило полковника Дмитрия Маркова, лейтенанта Алексея Зотеева, старшего сержанта Родиона Попова, а также сержанта Алексея Гапченко.

Министерство обороны РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе "Операции Z" на Украине.

Так, инженерно-штурмовое отделение тактической группы под руководством полковника Дмитрия Маркова проводило разведку местности в районе головного сооружения гидроузла Северо-Крымского канала. Военными были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые тут же были обезврежены. После этого группа Макарова подорвала заваренные и заблокированные шлюзы гидроузла, чем обеспечила ток воды по Северо-Крымскому каналу.









Кроме того, по данным российского военного ведомства, в ходе проведения операции по освобождению одного из населённых пунктов от националистов российские войска столкнулись с обороной на подступах к городу. Противник открыл огонь из реактивных систем залпового огня по военным РФ. Командующий расчётом тяжёлого огнемётного взвода лейтенант Алексей Зотеев точным огнём уничтожил позицию вражеских РСЗО, а расчёт под его командованием нанёс точное огневое поражение по колоннам бронетехники и живой силы противника, которые появились в зоне столкновения. В результате было уничтожено более 10 единиц бронетехники противника и до 40 человек живой силы.

Колонна, сопровождаемая отделением под руководством сержанта Алексея Гапченко, в ходе движения наткнулась на подготовленную националистами засаду. Несмотря на численное превосходство противника, сам сержант в ходе боя лично уничтожил до десяти националистов, ещё 13 человек были взяты в плен. На допросе они сообщили ценные сведения, позволившие раскрыть планы противника.

А группа под руководством старшего сержанта Родиона Попова в ходе выполнения задач обнаружила замаскированный склад с боеприпасами, охраняемый украинскими националистами. Попов огнём из гранатомёта уничтожил два вражеских грузовика. Националисты открыли стрельбу, но были уничтожены ответным огнём группы Попова. В результате склад с большим скоплением боеприпасов, гранатомётов и стрелкового оружия был захвачен российскими войсками без каких-либо потерь.