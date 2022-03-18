Россия решила отменить голосование по гуманитарной резолюции по Украине в ООН

Россия отменила голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель при организации Василий Небензя.

"На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнёров, вплоть до экономического шантажа и угроз. <...> США и Албания распространили письмо, в котором членов ООН призывают не спонсировать (не становиться соавторами. — Прим. Лайфа) нашу резолюцию", — отметил постпред.

Небензя добавил, что в России понимают, как сложно этим странам сопротивляться давлению. Поэтому принято решение в данный момент не запрашивать голосование. Тем не менее проект резолюции не будет отозван, подытожил постпред.