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17 марта, 22:42

Россия решила отменить голосование по гуманитарной резолюции по Украине в ООН

При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что проект резолюции отозван не будет.

Россия отменила голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель при организации Василий Небензя.

"На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнёров, вплоть до экономического шантажа и угроз. <...> США и Албания распространили письмо, в котором членов ООН призывают не спонсировать (не становиться соавторами. — Прим. Лайфа) нашу резолюцию", отметил постпред.

Постпред РФ Небензя заявил, что США и Запад подливают бензин в украинский конфликт

Постпред РФ Небензя заявил, что США и Запад подливают бензин в украинский конфликт

Небензя добавил, что в России понимают, как сложно этим странам сопротивляться давлению. Поэтому принято решение в данный момент не запрашивать голосование. Тем не менее проект резолюции не будет отозван, подытожил постпред.

Ранее Небензя заявил, что Запад и Киев искусственно разжигают истерию по поводу ситуации на Украине. Постпред России при ООН также опроверг данные о том, что российские военные якобы обстреляли Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что подобные заявления — часть дезинформации, направленной против РФ.

Обложка ©

Pixabay

Юлия Коновалова

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