Apple отказалась продавать в РФ новый iPhone SE и другие устройства с весенней презентации
В свою очередь, магазин приложений AppStore по-прежнему продолжает работать, а обновления iOS приходят на гаджеты российских пользователей.
iPhone SE. Фото © Apple
Американская компания Apple решила отказаться от продаж в России нового iPhone SE, компьютера Mac Studio и обновлённого планшета iPad Air, которые были представлены на весенней презентации 8 марта. Эту информацию ТАСС подтвердил источник на рынке смартфонов.
Как уточнил собеседник агентства, корпорация прекратила продажу своих гаджетов и поставки новых девайсов в РФ, но пока не ушла с российского рынка. Отмечается, что магазин приложений AppStore по-прежнему продолжает работать, а обновления iOS по-прежнему приходят на устройства российских пользователей. Кроме того, Apple продолжает оказывать россиянам сервисные услуги.
В других странах продажи нового бюджетного смартфона от Apple стартовали 18 марта. При этом на "Авито" уже появились объявления о продаже нового iPhone SE. Стоимость гаджета достигает примерно 150 тысяч рублей. Авторы таких публикаций указывают, что будут заказывать смартфоны из Европы, США, Китая и Казахстана. Один из продавцов заявляет, что начнёт реализовывать смартфоны в России уже с 25 марта.
Напомним, после начала проведения военной спецоперации РФ на Украине Apple сообщила о прекращении в РФ продаж своих устройств и ограничении работы сервисов. Официальный дистрибьютор техники Apple Re:Store на один день закрыл сеть магазинов в России, сейчас магазины продолжают работать в обычном режиме. Лайф также рассказывал, что Apple обвинила банки в проблемах с трансакциями через систему "Мир". В техподдержке компании при возникновении подобных проблем посоветовали обратиться к эмитенту карты и уточнить, нет ли ограничений.