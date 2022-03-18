Apple отказалась продавать в РФ новый iPhone SE и другие устройства с весенней презентации

Американская компания Apple решила отказаться от продаж в России нового iPhone SE, компьютера Mac Studio и обновлённого планшета iPad Air, которые были представлены на весенней презентации 8 марта. Эту информацию ТАСС подтвердил источник на рынке смартфонов.

Как уточнил собеседник агентства, корпорация прекратила продажу своих гаджетов и поставки новых девайсов в РФ, но пока не ушла с российского рынка. Отмечается, что магазин приложений AppStore по-прежнему продолжает работать, а обновления iOS по-прежнему приходят на устройства российских пользователей. Кроме того, Apple продолжает оказывать россиянам сервисные услуги.

В других странах продажи нового бюджетного смартфона от Apple стартовали 18 марта. При этом на "Авито" уже появились объявления о продаже нового iPhone SE. Стоимость гаджета достигает примерно 150 тысяч рублей. Авторы таких публикаций указывают, что будут заказывать смартфоны из Европы, США, Китая и Казахстана. Один из продавцов заявляет, что начнёт реализовывать смартфоны в России уже с 25 марта.