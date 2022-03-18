Опрос ФОМ: Больше половины россиян положительно относятся к присоединению Крыма

Воссоединение Крыма с Россией, которое произошло в 2014 году, на сегодняшний день положительно оценивает 52% россиян, скорее положительно — 27%, скорее отрицательно или безусловно отрицательно к событию относится 5% и 3% жителей РФ соответственно. Такие данные приводит фонд "Общественное мнение" (ФОМ) по результатам опроса, в котором приняло участие 1,5 тысячи человек из 53 регионов России.

По данным исследования, на вопрос, приходилось ли респондентам встречать тех, кто сначала отрицательно относился к присоединению Крыма, а затем изменил свою позицию, 74% ответили, что не доводилось, 19% — доводилось. Отвечая на обратный вопрос, 78% россиян отметили, что не встречали тех, кто сначала положительно воспринял присоединение полуострова, а затем поменял позицию, доводилось же встречать таких людей 15% респондентов.

Согласно опросу, с тем, что присоединение полуострова скорее положительно повлияло на международное положение России, согласны 26% россиян, 47% считают, что влияние скорее отрицательное, 7% считают, что присоединение влияния не оказало. Также 33% респондентов заявили, что присоединение полуострова положительно сказалось на экономике РФ, 11% посчитали, что присоединение принесло больше вреда, а 37% опрошенных отметили равное соотношение вреда и пользы.