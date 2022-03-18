Опрос ФОМ: Больше половины россиян положительно относятся к присоединению Крыма
Только лишь 5% жителей России отрицательно оценили возвращение полуострова в состав РФ.
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Воссоединение Крыма с Россией, которое произошло в 2014 году, на сегодняшний день положительно оценивает 52% россиян, скорее положительно — 27%, скорее отрицательно или безусловно отрицательно к событию относится 5% и 3% жителей РФ соответственно. Такие данные приводит фонд "Общественное мнение" (ФОМ) по результатам опроса, в котором приняло участие 1,5 тысячи человек из 53 регионов России.
По данным исследования, на вопрос, приходилось ли респондентам встречать тех, кто сначала отрицательно относился к присоединению Крыма, а затем изменил свою позицию, 74% ответили, что не доводилось, 19% — доводилось. Отвечая на обратный вопрос, 78% россиян отметили, что не встречали тех, кто сначала положительно воспринял присоединение полуострова, а затем поменял позицию, доводилось же встречать таких людей 15% респондентов.
Согласно опросу, с тем, что присоединение полуострова скорее положительно повлияло на международное положение России, согласны 26% россиян, 47% считают, что влияние скорее отрицательное, 7% считают, что присоединение влияния не оказало. Также 33% респондентов заявили, что присоединение полуострова положительно сказалось на экономике РФ, 11% посчитали, что присоединение принесло больше вреда, а 37% опрошенных отметили равное соотношение вреда и пользы.
По итогам исследования, 57% респондентов считают, что присоединение Крыма не сказалось на их жизни. При этом 21% опрошенных считают, что событие сказалось на жизни скорее положительно, 13% — скорее отрицательно. Около половины опрошенных (44%) полагают, что присоединение полуострова в конечном итоге принесло России скорее пользу, 35% посчитали, что это принесло пользу и вред в равной степени, 7% ответили, что это принесло скорее вред.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которым более 70% россиян поддержали решение Путина о признании ДНР и ЛНР. Также 68% россиян высказались в поддержку решения о проведении "Операции Z". При этом 26% считают, что целью является защита русскоязычного населения ДНР и ЛНР. А каждый пятый уверен, что дело в том, чтобы не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины.