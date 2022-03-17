Медведев: У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех недругов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который накануне завёл канал в "Телеграме", опубликовал первый пост. Он посвящён "самой драматической теме" — "оголтелой русофобии Запада, которая никогда не достигнет пика".

"Отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения стран западного мира в отношении России в последние годы. И это, несмотря на то что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними. Мы вместе победили фашизм в XX веке, договорились об универсальных правилах безопасности и сотрудничества. Но сейчас двойными стандартами Запада уже никого не удивить. Когда надо им — можно закрыть глаза на всё, включая истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами. Если что-то идёт не по их указке, виновник один — наша страна", — написал Медведев.

По его мнению, почва для "бешеной ненависти" к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении последних трёх десятков лет, и Западу не понравилось, что РФ снова стала сильной державой. Тогда, по словам Медведева, "лютая русофобия буквально сорвалась с цепи". Однако у России есть мощь, чтобы поставить недругов на место, уверяет зампред Совбеза.

"У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!" — заключил он.