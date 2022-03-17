"Самый страшный кошмар": Дом футболиста "Манчестер Юнайтед" Погба ограбили во время матча Лиги чемпионов

В дом хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" проникли грабители. Об этом он написал в своём инстаграме.

"Самый страшный кошмар нашей семьи стал реальностью. Когда наши дети спали в своей спальне, в наш дом ворвались грабители. Они находились у нас не более пяти минут, но смогли похитить самое ценное — ощущение безопасности и защищённости", — написал Погба.

Он добавил, что выплатит вознаграждение любому, кто поможет с поиском грабителей или поделится информацией о них.