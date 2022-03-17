Минтранс сообщил, в какие страны продолжают летать российские авиакомпании

Министерство транспорта РФ заверило в обеспечении потребности россиян в перелётах. Так, шесть отечественных авиакомпаний продолжают выполнять международные перевозки, несмотря на ограничения, введённые рядом зарубежных стран.

"Российские авиакомпании обеспечивают потребности населения в воздушных перевозках. Практический опыт, приобретённый российской гражданской авиацией в условиях пандемии CoViD-19, позволил оперативно принять необходимые решения в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения России в текущих условиях", — говорится в сообщении министерства.

В Минтрансе уточнили, что сейчас можно улететь из России в ОАЭ, Турцию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Совокупная частота рейсов составляет примерно 250 в неделю. А в РФ можно прилететь из Израиля, Турции, ОАЭ, Катара, Алжира, Сербии, Марокко, Венесуэлы, Туркменистана и т. д. В министерстве напомнили, что в этом году осуществляются меры господдержки субсидируемых маршрутов, на которые из бюджета выделено 27,5 млрд рублей.

Такие программы действуют для полётов в центральную часть России из Калининграда, с Дальнего Востока, а также созданной в 2021 году единой дальневосточной авиакомпании "Аврора". Министерство поясняет, что на зарубежных рейсах авиакомпании используют суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолётов Sukhoi Superjet 100.