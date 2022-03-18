Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по биолабораториям США на Украине

Данную тему предлагается обсудить с учётом новых документов, оказавшихся в распоряжении РФ в ходе "Операции Z".

Россия запрашивает экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) по вопросу американских биолабораторий на Украине. На этот раз темой для обсуждения должны стать вновь выявленные детали. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Завтра мы запросим срочное заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учётом новых документов, попавших к нам в распоряжение в ходе специальной военной операции. Прямо сейчас направим соответствующее письмо эмиратскому председательству", — сказал дипломат.