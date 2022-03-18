Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по биолабораториям США на Украине
Данную тему предлагается обсудить с учётом новых документов, оказавшихся в распоряжении РФ в ходе "Операции Z".
Россия запрашивает экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) по вопросу американских биолабораторий на Украине. На этот раз темой для обсуждения должны стать вновь выявленные детали. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"Завтра мы запросим срочное заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учётом новых документов, попавших к нам в распоряжение в ходе специальной военной операции. Прямо сейчас направим соответствующее письмо эмиратскому председательству", — сказал дипломат.
По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, заседание запрошено на 18 марта в 17:00 по московскому времени. Об этом Полянский сообщил в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
ТАСС / Manuel Elias / UN Photo via www.imago-images.de