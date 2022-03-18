South China Morning Post: Путин пользуется значительно большей поддержкой, чем Байден

Президента Владимира Путина в России поддерживают больше, чем его коллегу Джо Байдена — в Америке. Об этом пишет китайский журналист-обозреватель Алекс Ло в своём материале для газеты South China Morning Post, в котором он указал на ряд серьёзных ошибок нынешних властей США.

По словам публициста, у Штатов тактика ведения отношений с Китаем неверная. По мнению Ло, Вашингтон "слишком поздно осознал глобальную стратегическую ошибку" и теперь старается внести разногласия в отношения между Россией, Китаем и Ираном. Ло удивили "сказки США" о влиянии на Москву, которое Пекин якобы может оказать в отношении специальной военной операции на Украине. Журналист отметил, что Китай не способен оказывать влияние на такие решения.

Журналист также указал и на последствия такой политики американских властей. По его словам, при нынешнем состоянии экономики и ценах американские избиратели вряд ли продолжат поддерживать нынешнего президента.

"Американские избиратели, которые сталкиваются со значительным ростом цен на продукты и бензин, скорее откажутся от Байдена", — подчеркнул Ло.