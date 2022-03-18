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17 марта, 23:58

Власти Нидерландов заморозили российские активы объёмом более 200 миллионов евро

При этом руководитель Центробанка страны Клаас Кнот допустил, что данная цифра продолжит расти и дальше.

Власти Нидерландов заморозили российские активы объёмом свыше 200 миллионов евро (примерно 220 миллионов долларов) в связи с санкциями против РФ из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на главу Центробанка страны Клааса Кнота.

"Я могу сказать вам, что за это время [с 24 февраля] мы заморозили или арестовали активы объёмом более €200 млн. <…> Я полагаю, что эта цифра будет расти и дальше", — отметил руководитель ЦБ Нидерландов в интервью голландской новостной программе Nieuwsuur.

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Стоит отметить, что 15 марта глава Минфина Нидерландов Сигрид Каг сообщала, что банки страны и финорганизации заморозили российские активы объёмом около 6,5 миллионов долларов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили половину золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов США, а также пытаются ограничить доступ Москвы к накоплениям в юанях.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

Обложка ©

Pixabay

Иван Косицын

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