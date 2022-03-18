Власти Нидерландов заморозили российские активы объёмом более 200 миллионов евро

Власти Нидерландов заморозили российские активы объёмом свыше 200 миллионов евро (примерно 220 миллионов долларов) в связи с санкциями против РФ из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на главу Центробанка страны Клааса Кнота.

"Я могу сказать вам, что за это время [с 24 февраля] мы заморозили или арестовали активы объёмом более €200 млн. <…> Я полагаю, что эта цифра будет расти и дальше", — отметил руководитель ЦБ Нидерландов в интервью голландской новостной программе Nieuwsuur.

Стоит отметить, что 15 марта глава Минфина Нидерландов Сигрид Каг сообщала, что банки страны и финорганизации заморозили российские активы объёмом около 6,5 миллионов долларов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили половину золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов США, а также пытаются ограничить доступ Москвы к накоплениям в юанях.