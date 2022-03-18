Япония ввела санкции против Марии Захаровой и ряда российских компаний

Власти Японии ввели новые санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Так, японские рестрикции заденут 15 частных лиц и девять компаний и организаций, среди которых — "Рособоронэкспорт", "Вертолёты России" и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Отмечается также, что ограничения задели официального представителя МИД России Марию Захарову и восемь заместителей министра обороны РФ.