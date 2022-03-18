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18 марта, 01:23

Япония ввела санкции против Марии Захаровой и ряда российских компаний

Очередные ограничения затронули в том числе нескольких заместителей главы Минобороны РФ.

Власти Японии ввели новые санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Так, японские рестрикции заденут 15 частных лиц и девять компаний и организаций, среди которых — "Рособоронэкспорт", "Вертолёты России" и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Отмечается также, что ограничения задели официального представителя МИД России Марию Захарову и восемь заместителей министра обороны РФ.

Глава МИД КНР: Санкции против России усложняют восстановление мировой экономики

Глава МИД КНР: Санкции против России усложняют восстановление мировой экономики

Несколько дней назад в силу вступил очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза. В частности, были введены ограничения на импорт из РФ железа и стали, а также на поставки предметов роскоши. В списке частных лиц оказались российские бизнесмены и медийные персоны.

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ТАК / РБК / Олег Яковлев

Максим Плетнёв

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