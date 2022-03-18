Япония ввела санкции против Марии Захаровой и ряда российских компаний
Очередные ограничения затронули в том числе нескольких заместителей главы Минобороны РФ.
Власти Японии ввели новые санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
Так, японские рестрикции заденут 15 частных лиц и девять компаний и организаций, среди которых — "Рособоронэкспорт", "Вертолёты России" и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Отмечается также, что ограничения задели официального представителя МИД России Марию Захарову и восемь заместителей министра обороны РФ.
Несколько дней назад в силу вступил очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза. В частности, были введены ограничения на импорт из РФ железа и стали, а также на поставки предметов роскоши. В списке частных лиц оказались российские бизнесмены и медийные персоны.
ТАК / РБК / Олег Яковлев