РБК: Поставщики X5 Group предупредили об отказе от скидок на товары

С конца февраля некоторые поставщики российского ретейлера X5 Group начали отказываться от промоакций, которые предусматривают в том числе скидки на товары. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передаёт РБК.

Отмечается, что большинство поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а лишь намерены взять паузу. При этом, как рассказали в X5 Group, любые скидки на товары и акции в магазинах возможны только при согласовании с поставщиками.

В продуктовой сети "Верный" рассказали, что за последнее время от промоакций отказались около трети всех поставщиков, объясняя своё решение повышением стоимости товаров и нарушением логистических цепочек. В сети "Азбука вкуса" отметили, что столкнулись с аналогичной ситуацией. Однако там заверили, что покупатели не заметят отмены скидок, поскольку доля ценового промо у ретейлера не превышает пяти процентов.

В свою очередь, источник издания в одной из федеральных сетей рассказал, что промоакции отменяют транснациональные компании, отказываясь тем самым от дальнейших инвестиций в РФ. Из российских производителей на такой шаг пошли те, кто зависит от импортного сырья.