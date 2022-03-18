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18 марта, 01:03

РБК: Поставщики X5 Group предупредили об отказе от скидок на товары

При этом утверждается, что большинство из них не отказываются от акций окончательно, а намерены лишь взять паузу.

С конца февраля некоторые поставщики российского ретейлера X5 Group начали отказываться от промоакций, которые предусматривают в том числе скидки на товары. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передаёт РБК.

Отмечается, что большинство поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а лишь намерены взять паузу. При этом, как рассказали в X5 Group, любые скидки на товары и акции в магазинах возможны только при согласовании с поставщиками.

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В продуктовой сети "Верный" рассказали, что за последнее время от промоакций отказались около трети всех поставщиков, объясняя своё решение повышением стоимости товаров и нарушением логистических цепочек. В сети "Азбука вкуса" отметили, что столкнулись с аналогичной ситуацией. Однако там заверили, что покупатели не заметят отмены скидок, поскольку доля ценового промо у ретейлера не превышает пяти процентов.

В свою очередь, источник издания в одной из федеральных сетей рассказал, что промоакции отменяют транснациональные компании, отказываясь тем самым от дальнейших инвестиций в РФ. Из российских производителей на такой шаг пошли те, кто зависит от импортного сырья.

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Обложка ©

Pixabay

Иван Косицын

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