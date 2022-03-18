Гутерриш: Приостановка членства РФ в турорганизации ООН создаст пагубный прецедент
Однако, по словам его помощника, сам генеральный секретарь всемирной организации не имеет полномочий внутри ЮНВТО.
Вероятная приостановка членства России во Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) может создать пагубный прецедент для деятельности сложной системы. Такого мнения придерживается генсек ООН Антониу Гутерриш.
Как рассказал в беседе с ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сам Антониу Гутерриш прямого отношения к организации не имеет, как и не имеет внутри неё полномочий, поскольку это специализированный институт системы ООН.
"Однако, по его мнению, это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы", — подчеркнул Дюжаррик.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ракетный удар "Точкой-У" по центру Донецка, в результате которого погиб 21 человек, а также другие подобные инциденты должны тщательно расследоваться.
ТАСС / Zuma