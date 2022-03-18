НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 марта, 02:00

Госиспытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя могут закончиться этим летом

Отмечается, что очередной испытательный пуск этого вооружения запланирован на июнь-июль текущего года.

Госиспытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с корабля могут закончиться этим летом выполнением итогового пуска в рамках этих же испытаний. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Командир фрегата Крохмаль раскрыл секрет гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Командир фрегата Крохмаль раскрыл секрет гиперзвуковой ракеты "Циркон"

"Очередной испытательный пуск "Циркона" запланирован на июнь-июль. В случае успеха этот пуск может быть завершающим в рамках госиспытаний этого изделия с надводного носителя", — уточнил собеседник агентства.

В январе замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон" завершает испытания, серийные поставки этого вооружения должны начаться в нынешнем году. Перед этим стало известно, что госкомиссия по итогам предыдущих испытательных пусков "Циркона", проводившихся в рамках госиспытаний, рекомендовала принять гиперзвуковую крылатую ракету на вооружение надводных кораблей ВМФ России. Также сообщалось, что испытания ракеты с подводного носителя после двух выполненных осенью 2021 года успешных пусков должны продолжиться в 2024 году.

Минобороны РФ показало видео пусков ракет с учений Стратегических сил

Минобороны РФ показало видео пусков ракет с учений Стратегических сил

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1