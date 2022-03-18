Госиспытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя могут закончиться этим летом
Отмечается, что очередной испытательный пуск этого вооружения запланирован на июнь-июль текущего года.
Госиспытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с корабля могут закончиться этим летом выполнением итогового пуска в рамках этих же испытаний. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
"Очередной испытательный пуск "Циркона" запланирован на июнь-июль. В случае успеха этот пуск может быть завершающим в рамках госиспытаний этого изделия с надводного носителя", — уточнил собеседник агентства.
В январе замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон" завершает испытания, серийные поставки этого вооружения должны начаться в нынешнем году. Перед этим стало известно, что госкомиссия по итогам предыдущих испытательных пусков "Циркона", проводившихся в рамках госиспытаний, рекомендовала принять гиперзвуковую крылатую ракету на вооружение надводных кораблей ВМФ России. Также сообщалось, что испытания ракеты с подводного носителя после двух выполненных осенью 2021 года успешных пусков должны продолжиться в 2024 году.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ