Эксперт по безопасности Сизов объяснил, чем опасно пиратское ПО
По словам специалиста, в условиях санкций мошенники будут предлагать россиянам обходные пути для доступа к программному обеспечению, которое стало недоступным.
О последствиях приобретения нелицензионного ПО в интервью радио Sputnik рассказал руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
По словам специалиста, санкции в отношении России коснулись поставок в страну нового программного обеспечения. Среди россиян оказались такие, которые занялись поисками в Сети нелицензионных версий ПО зарубежных компаний. Однако в этих действиях есть большой риск, подчеркнул Сизов.
"Такая ситуация [когда из-за санкций недоступны многие программы] — это отличная возможность для мошенников. Они будут предлагать россиянам обходные пути для доступа к программному обеспечению, которое стало недоступным. Эти люди будут зарабатывать на доверчивых гражданах", — предупредил Сизов.
Эксперт также отметил, что мошенники могут либо получить деньги без какого-либо товара взамен, либо продать вредоносный софт. Что находится внутри таких программ, заранее определить невозможно. Например, в них может оказаться простая модификация, чтобы программа могла работать без лицензии, однако в худшем случае туда может быть вставлен код, который будет похищать персональные и платёжные данные пользователя.
Сизов добавил, что не стоит получать доступ к подпавшему под санкции программному обеспечению, лучше подождать стабилизации ситуации. Скорее всего, в ближайшее время всё нормализуется, подытожил специалист.
Ранее руководитель группы компаний MedMap Юлия Манн призвала не переживать из-за ухода западных компаний из России, поскольку отечественные производители смогут их заменить.
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