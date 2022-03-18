"Как отучить Кишинёв одновременно просить и требовать?": Сенатор Пушков захотел преподать урок Молдавии в ситуации с долгом за газ

Член Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил на просьбу Молдавии отложить выплату задолженности за российский газ на более поздний срок и призвал отучить официальный Кишинёв "одновременно просить и требовать".

Ранее министр инфраструктуры республики Андрей Спыну сообщил, что Молдавия не успевает вовремя провести аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз", поэтому рискует в мае остаться без поставок российского голубого топлива, если компания "Газпром" не отсрочит выплату задолженности. Как считает Пушков, такая позиция не сочетается с озвученным заявлением президента страны Майи Санду, в котором она потребовала от России вывести войска из Приднестровья.

"Как бы нам отучить Кишинёв одновременно просить и требовать? Пора указать им на то, что одно не сочетается с другим", — написал сенатор в своём телеграм-канале.