"Как отучить Кишинёв одновременно просить и требовать?": Сенатор Пушков захотел преподать урок Молдавии в ситуации с долгом за газ
В республике заявили о риске в мае остаться без поставок российского голубого топлива, но в то же время президент страны Майя Санду требует от Москвы вывести войска из Приднестровья.
Член Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил на просьбу Молдавии отложить выплату задолженности за российский газ на более поздний срок и призвал отучить официальный Кишинёв "одновременно просить и требовать".
Ранее министр инфраструктуры республики Андрей Спыну сообщил, что Молдавия не успевает вовремя провести аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз", поэтому рискует в мае остаться без поставок российского голубого топлива, если компания "Газпром" не отсрочит выплату задолженности. Как считает Пушков, такая позиция не сочетается с озвученным заявлением президента страны Майи Санду, в котором она потребовала от России вывести войска из Приднестровья.
"Как бы нам отучить Кишинёв одновременно просить и требовать? Пора указать им на то, что одно не сочетается с другим", — написал сенатор в своём телеграм-канале.
Власти Молдавии договорились с Россией о продлении контракта на поставку газа в октябре прошлого года. При этом республика должна была провести аудит задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии в конце января разместило заявку о поиске компании для проведения аудита долга, однако позе премьер страны Наталья Гаврилица заявила, что аудит провалился, так как многие компании отказались приезжать из-за ситуации на Украине.
Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики. При этом премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала недружественным жестом письмо "Газпрома" с требованием выплатить долг за поставки газа в республику.
ТАСС / Валерий Шарифулин