В Белом доме уточнили время переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоятся в пятницу в 16:00 по московскому времени (09:00 по Вашингтону). Это следует из графика американского лидера.

Разговор пройдёт в формате телефонного звонка и будет недоступен для прессы. Следующее мероприятие с участием президента США запланировано на 11:00 по местному времени (18:00 мск).