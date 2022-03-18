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18 марта, 03:06

В Белом доме уточнили время переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Телефонный разговор двух лидеров должен состояться в пятницу, 18 марта.

<p>Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / Patrick Semansky / POOL, AP / Andy Wong</p>

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / Patrick Semansky / POOL, AP / Andy Wong

Переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоятся в пятницу в 16:00 по московскому времени (09:00 по Вашингтону). Это следует из графика американского лидера.

Разговор пройдёт в формате телефонного звонка и будет недоступен для прессы. Следующее мероприятие с участием президента США запланировано на 11:00 по местному времени (18:00 мск).

Как сообщал Лайф, Джо Байден и Си Цзиньпин намерены обсудить события на Украине, а также двусторонние отношения США и Китая.

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Максим Плетнёв

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