Иммунолог Крючков посоветовал уходить в отпуск после коронавируса

После перенесённого в лёгкой форме коронавируса организму требуется время на восстановление. Помочь ему в этом может отпуск с прогулками на свежем воздухе, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"В части случаев помогает отдых, отпуск и умеренные физические нагрузки. К умеренным физическим нагрузкам относится ходьба на свежем воздухе, тем более погода сейчас позволяет. Эти все вещи помогают, но не всем. Есть более тяжёлые поражения, где нужна медикаментозная терапия, длительное лечение. Но в ряде случаев, когда есть недомогание, какие-то неприятные ощущения, ухудшение качества жизни, то отдыхом в значительной степени это снимается", — сказал Крючков в беседе с URA.ru.

Медик добавил, что продолжительность отпуска должна быть от двух недель и дольше. По словам иммунолога, две недели — это минимум, но лучше всего взять отдых от работы и повседневных будней на целый месяц. Также восстановлению после ковида может способствовать приём витаминов, но делать это необходимо строго в соответствии с инструкцией, чтобы не нанести вред организму, подчеркнул Крючков.