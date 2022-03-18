От любви до ненависти один шаг: Самые несовместимые пары по знаку зодиака
Отношения, за которые придётся бороться каждый день, обречённые с самого начала на провал. Совместимость знаков зодиака не шутка. Рассказываем про союзы, которые долго не протянут.
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Совместимость в любви Тельца и Близнецов
Совместимость по знаку зодиака. Фото © Pexels
Всегда трудно поладить с человеком, который является твоей полной противоположностью. Близнецы — творческий знак зодиака, любящий свободу мысли и её выражения. Люди воздушной стихии всегда полны креативных идей и стараются каждый свой день прожить иначе. Знак зодиака Телец, наоборот, любит стабильность. Эти представители стихии Земли часто выбирают жизнь по уже составленному ими распорядку. Поэтому у Близнецов и Тельцов совместимость в любви минимальная.
Козерог и Рыбы: совместимость
Совместимость в любви Козерога и Рыб. Фото © Pexels
Два этих знака зодиака обожают контролировать партнёров и считают себя центром вселенной. В паре Козерога и Рыб будет слишком много ссор и скандалов из-за денег. Земному знаку зодиака вечно будет их не хватать, а водному казаться, что средства расходуются неправильно. Долгие любовные отношения между этими знаками зодиака невозможны ещё и по причине расстановки приоритетов. Мечтательные Рыбы будут строить планы на далёкое будущее, а приземлённые Козероги жить сегодняшним днём.
Овен и Рак: совместимость
Совместимость по знаку зодиака. Фото © Pexels
Даже если сначала вам может показаться, что вы нашли свою вторую половинку, не обманывайтесь. Рак и Овен крайне не подходят друг другу в плане романтических отношений. Овен — нетерпеливый авантюрист, любящий острые ощущения и яркие эмоции каждый день. Рак — знак зодиака, который в первую очередь ценит личный комфорт и старается избегать шумных компаний. Люди, рождённые под знаками Рака и Овна, слишком несовместимы в любви.
Лев и Скорпион
Знак зодиака Лев. Фото © Pexels
Самые любящие внимание к себе знаки зодиака. Союз Льва и Скорпиона обречён на вечное соревнование друг с другом. И это даже несмотря на разные стихии — Огонь и Воду. Лев — это знак зодиака, который обожает находиться в центре событий. Часто Львы — амбициозные лидеры, которые прибирают власть к рукам. Скорпион же тот знак зодиака, который любит руководить людьми скрытно, не показывая себя. В паре Скорпиона и Льва будет вечная конкуренция и хвастовство, именно поэтому в любви такой союз потерпит крах.
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