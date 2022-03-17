Что будет с ценами в России и когда вернутся западные компании: Прогнозы астрологов

Цены на некоторые товары за последние недели выросли, на необходимость отслеживать динамику уже указал премьер России Михаил Мишустин. Естественно, население интересует, что будет со стоимостью продуктов, курсами валют. Ещё один насущный вопрос, когда вернутся иностранные компании, ушедшие с рынка или же временно приостановившие деятельность. Свои прогнозы относительно ситуации в ближайшие месяцы озвучили известные астрологи и нумерологи.

Неблагоприятные дни марта 2022 года

В марте будьте особенно осторожными 21-го и 23-го, 24-го и 28 числа. Именно эти дни вычислила астролог Тамара Глоба.

Прогноз нумеролога Фариды Красавкиной

Что ждёт россиян в апреле 2022 года

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Лучше, чтобы в начале апреля ваша жизнь была размеренной — серьёзных планов быть не должно. Занимайтесь привычными повседневными делами, отложите финансовые сделки, если такие планировались. Середина второго весеннего месяца — не время для переездов, тем более если речь идёт о больших расстояниях. В конце апреля можно заняться сельским хозяйством, говорит Фарида Красавкина. Причём речь идёт не только об огородах и дачах, но и о фермерстве и отрасли в целом.

Май 2022 года для России — месяц успеха

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В мае будет всего два дня, характер которых разрушительный. Запомните эти даты: 1 и 10 мая — именно тогда не стоит выяснять отношения, идти на конфликт, спорить. Из-за негативных вибраций в эти дни не нужно заниматься сделками по недвижимости, ценным бумагам. "В мае месяце Россию ждёт успех во всём, что связано со статусом и властью", — подмечает нумеролог Красавкина.

Июнь 2022 года

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В первый месяц лета может случиться подъём заболеваемости коронавирусом. В целом июнь будет не очень благоприятным. Людей ждут проблемы, связанные с вопросами, касающимися недвижимости — сделками, ипотеками. Красавкина прогнозирует: именно в июне велика вероятность, что одни лишатся работы, у других дома случится пожар, третьи подадут на развод. А ещё она считает, что тогда же усилятся разногласия в социуме.

Чего ждать от июля 2022-го

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По словам нумеролога, июль в этом году — месяц открытия нетипичных решений. Нашу страну ждут заведомо успешные предложения. В июле четыре негативных дня: 4-е и 8-е, 26-е и 30 число. Во второй летний месяц Красавкина предлагает не забывать о любых передвижениях — и о простых путешествиях, и о переездах.

Каким будет август

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Последний месяц лета выдастся хорошим, но без неблагоприятных дней не обойтись. Особенно осторожными нужно быть 16-го, 21-го и 29 августа.

Что до экономических вопросов, то Фарида Красавкина уверена: те крупные компании, что ушли из России, в ближайшие полгода не вернутся точно. Ситуация может измениться ближе к зиме. По прогнозу специалиста, введённые в отношении Москвы санкции продержатся около двух-трёх лет, ощутимых послаблений стоит ждать уже в конце 2022-го. В текущем году происходят изменения в мировой финансовой системе, свою трансформацию начала и Россия — закладывается мощная платформа на будущее. По итогу работать всё будет в современных параметрах, при этом форма финансовой системы отдалённо будет походить на то, что было во времена СССР, пишет kp.ru.

Астролог Василиса Володина, известная многим россиянам по программе "Давай поженимся!", говорит, что сейчас людям необходимо заземлиться. Лучше всего заняться несрочными, при этом важными делами. Кроме того, Володина рекомендует отказаться от алкоголя, а в еде придерживаться аскетизма. А ещё не забывать об отдыхе, ведь работа не волк, в лес не убежит.

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