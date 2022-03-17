8 вещей в доме, которые ежедневно подвергают нашу жизнь опасности
Выбирая декор для квартиры или дома, задумайтесь, а не выйдет ли боком купленное украшение? Рассказываем про безопасные на вид вещи, которые на деле очень опасны и могут испортить вам жизнь.
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Свечи
Свечи для дома. Фото © Pexels
Свечи — открытый источник огня. Как думаете, насколько это безопасно? Одно неловкое движение, и зажжённая свечка может упасть, не только испортив и залив воском всё вокруг, но и подпалив легко воспламеняющиеся предметы.
Окно без сетки
Сетки на окна. Фото © Pexels
Часто люди, живущие выше второго этажа, не задумываются о сетке на свои окна. А зря! Выпасть из окна могут не только домашние питомцы или маленькие дети, кроме того, в ваше жилище с улицы проще попасть незваным гостям и мусору.
Шторка в ванной
Шторка для ванной. Фото © Shutterstock
Как давно вы меняли шторку в ванной на новую? Это не только рассадник грибка и плесени, даже если вы их не видите, но и опасный элемент декора. Сколько было случаев, когда люди наступали на шторку и поскальзывались, травмируя себя.
Гирлянда
Ёлочная гирлянда. Фото © Pexels
Красивый элемент декора — разноцветная мигающая гирлянда. Часто люди украшают этими мигающими огоньками свои комнаты, а не только ёлку к Новому году. Однако этот предмет на самом деле очень опасен. Если вам попадётся некачественная гирлянда, её может замкнуть, что повышает риск возникновения пожара.
Ковёр
Ковры. Фото © Pexels
Ковёр — не только рассадник микробов и бактерий при неправильном уходе, но и причина травм. Ковры с высоким ворсом небольших размеров могут легко загнуться или съехать с места в тот момент, когда вы на него наступите. А это увеличивает риск спотыкнуться и упасть, особенно в случае с пожилыми.
Картина или зеркало над кроватью
Картина. Фото © Pexels
Вспомните, а на чём у вас висит картина в рамке около кровати. Часто люди выбирают неудачные и неправильные крепления: скотч, булавки, клейкую ленту. Такой способ ненадёжен, ведь декор может запросто упасть прямо на голову спящему человеку.
Комнатные растения
Растения. Фото © Pexels
Несомненно, у варианта украшения жилища зелёными друзьями больше плюсов, чем минусов. Однако в почве комнатных растений при неправильном уходе может начать жить вредная для человека плесень, что поспособствует развитию аллергии. А некоторые растения и вовсе ядовиты для домашних питомцев.
Плохое освещение на кухне
Освещение дома. Фото © Pexels
Кухня — то место, в котором люди и готовят, и часто коротают вечера. Поэтому очень важно, чтобы освещение в этой комнате было ярким. Лампа, купленная для украшения и плохо освещающая, повышает риски не только порезаться во время готовки, но и не заметить некачественно вымытые или испорченные продукты, что может привести к отравлению, отмечает AdME.