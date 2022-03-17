8 вещей в доме, которые ежедневно подвергают нашу жизнь опасности

Свечи

Свечи для дома. Фото © Pexels

Свечи — открытый источник огня. Как думаете, насколько это безопасно? Одно неловкое движение, и зажжённая свечка может упасть, не только испортив и залив воском всё вокруг, но и подпалив легко воспламеняющиеся предметы.

Окно без сетки

Сетки на окна. Фото © Pexels

Часто люди, живущие выше второго этажа, не задумываются о сетке на свои окна. А зря! Выпасть из окна могут не только домашние питомцы или маленькие дети, кроме того, в ваше жилище с улицы проще попасть незваным гостям и мусору.

Шторка в ванной

Шторка для ванной. Фото © Shutterstock

Как давно вы меняли шторку в ванной на новую? Это не только рассадник грибка и плесени, даже если вы их не видите, но и опасный элемент декора. Сколько было случаев, когда люди наступали на шторку и поскальзывались, травмируя себя.

Гирлянда

Ёлочная гирлянда. Фото © Pexels

Красивый элемент декора — разноцветная мигающая гирлянда. Часто люди украшают этими мигающими огоньками свои комнаты, а не только ёлку к Новому году. Однако этот предмет на самом деле очень опасен. Если вам попадётся некачественная гирлянда, её может замкнуть, что повышает риск возникновения пожара.

Ковёр

Ковры. Фото © Pexels

Ковёр — не только рассадник микробов и бактерий при неправильном уходе, но и причина травм. Ковры с высоким ворсом небольших размеров могут легко загнуться или съехать с места в тот момент, когда вы на него наступите. А это увеличивает риск спотыкнуться и упасть, особенно в случае с пожилыми.

Картина или зеркало над кроватью

Картина. Фото © Pexels

Вспомните, а на чём у вас висит картина в рамке около кровати. Часто люди выбирают неудачные и неправильные крепления: скотч, булавки, клейкую ленту. Такой способ ненадёжен, ведь декор может запросто упасть прямо на голову спящему человеку.

Комнатные растения

Растения. Фото © Pexels

Несомненно, у варианта украшения жилища зелёными друзьями больше плюсов, чем минусов. Однако в почве комнатных растений при неправильном уходе может начать жить вредная для человека плесень, что поспособствует развитию аллергии. А некоторые растения и вовсе ядовиты для домашних питомцев.

Плохое освещение на кухне

Освещение дома. Фото © Pexels