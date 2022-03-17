Менеджер из Польши стала "Мисс мира": 10 фото, которые объясняют, почему корона досталась именно ей

Кто победил на конкурсе "Мисс мира — 2021"? Обладательницей титула самой красивой девушки мира стала представительница Польши Каролина Белявска. Второе место досталось американке Шри Сейни, а титул второй вице-мисс получила Оливия Ясе из Кот-д'Ивуара. Конкурс "Мисс мира" прошёл в юбилейный, 70-й раз. Церемония с участием 40 финалисток состоялась в Сан-Хуане в Пуэрто-Рико. Причём изначально имя первой красавицы должны были назвать в декабре, но мероприятие пришлось перенести на три месяца из-за вспышки коронавируса в рядах конкурсанток и сотрудников Miss World.

Каролина Белявска — новая "Мисс мира"

Победительница конкурса красоты "Мисс мира — 2021" Каролина Белявска. Фото © Instagram / missworld

Кто такая Каролина Белявска, получившая корону из рук "Мисс мира — 2019" Тони-Энн Сингх из Ямайки? Новая "Мисс мира" — модель со степенью бакалавра менеджмента. В подростковом возрасте Каролина стала второй на конкурсе Elite Model Look, после чего стала участвовать в модных показах и фотосессиях. По словам полячки, работа в модельном бизнесе позволила ей не только зарабатывать самой, но и научила трудолюбию, стойкости, терпению.

"Мисс мира" Каролина Белявска. Фото © Instagram / karolinabielawska / Mateusz Jagielski

В июне 2021-го Каролина Белявска после трёх лет учёбы закончила университет, став дипломированным менеджером. Но на бакалавриате красотка не остановилась, сейчас она учится в магистратуре, а в дальнейшем планирует пойти в аспирантуру и мечтает стать мотивационным спикером. Не забывает Каролина и про хобби: любит играть в теннис и бадминтон, плавать, нырять с аквалангом.

"Мисс мира — 2021" Каролина Белявска. Фото © Instagram / missworld

"Когда я услышала своё имя, была в шоке, я до сих пор не могу в это поверить. Для меня большая честь носить корону "Мисс мира", и мне не терпится приступить к работе. Я буду помнить эту удивительную главу жизни до конца своих дней", — в слезах заявила Каролина, получив титул.

Каролина Белявска рассказала о победе на конкурсе "Мисс мира". Видео © Instagram / missworld

В "Инстаграме" на Каролину Белявску подписано свыше 50 тысяч человек. После победы на конкурсе число фолловеров с каждым часом растёт как на дрожжах. Кстати, свободное время девушка проводит с пользой — помогает нуждающимся в родном городе, снабжая горячим питанием, одеждой, медицинскими масками. Каролина говорит, что физическая красота проходит, а вот то, как мы относимся к окружающим, у нас никто не отнимет.

"Мисс мира — 2021" победительница. Фото © Instagram / karolinabielawska / Andrzej Hulimka

"Мисс мира — 2021". Фото © Instagram / karolinabielawska

Белявска утверждает, что на свершения её вдохновляет мама. Именно родительница показывает Каролине, что в жизни действительно важно, и от неё девушка учится чему-то новому каждый день.

Каролина Белявска. Фото © Instagram / karolinabielawska

Кто выиграл "Мисс мира — 2021". Фото © Instagram / karolinabielawska

Основой обаяния "Мисс мира — 2021" называет уверенность в себе. Каролина полагает, что неуверенный человек не добьётся цели, пусть даже у него будут знания, диплом, опыт, красота, связи и деньги. "Люди не будут верить в тебя, если ты сам в себя не веришь", — объясняет красавица.

"Мисс мира — 2021" победительница фото © Instagram / karolinabielawska / фотограф Mikołaj Kołaczek