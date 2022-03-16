"Накрывает жёстко": Бузова затосковала по Даве в день его рождения, но рэпер держит оборону и отмалчивается
Оля любит рассказывать, как бывшие на ней пиарятся. Видимо, на этот раз телеведущая решила перенять их тактику. Сейчас Бузова активно набирает подписчиков в Telegram, а на войне все средства хороши.
Певица, актриса и ведущая Ольга Бузова не может забыть рэпера Даву, с которым рассталась в январе 2021-го. Звезда буквально год назад докладывала фанатам, как Давид Манукян избивал её и плевал в лицо. Теперь же Оля "скучает по своим чувствам и настоящей любви". В день рождения блогера Бузова выложила в телеграм-канале страстный ролик. Снят он был, видимо, ещё когда их отношения пылали страстью.
"Скучаю. Очень. Порой накрывает жёстко. Но потом вспоминаю, что он творил… и это меня возвращает в реальность", — подписала видео Бузова, добавив, что реально любила Даву
Ольга Бузова призналась, что реально любила рэпера Даву. Видео © Telegram / Бузова
Подписчики предположили, что такими откровениями Бузова делится не просто так — мол, хочет набрать аудиторию в своём телеграм-канале. Или хотя бы удержать тех "хомячков", кто уже подписался на её аккаунт.
Рэпер Дава. Фото © Telegram / DAVA TV
Манукян пока отмалчивается и на откровения бывшей не реагирует. Сегодня Даве исполнилось 29 лет. Со своими телеграм-фолловерами рэпер поделился детскими снимками. А ещё поблагодарил тех, кто остаётся с ним и в самые лучшие, и в трудные времена.
"Я много видел, много чувствовал, испытывал самые яркие эмоции, перегорал, падал, совершал ошибки, поднимался, искал и созидал. Ничего бы не было без вас", — написал Манукян
Ольга Бузова в прошлом была участницей и ведущей реалити-шоу "Дом-2". Она также снялась в сериале "Бедные люди" и ряде других телепроектов. А ещё она писательница, певица, модельер и бизнес-леди. Звезда родилась в семье военных в Ленинграде. Она рано начала ходить и говорить, а в три года маленькая Оля Бузова, научившись читать и писать, принялась изучать английский язык. В пять лет она пошла в школу, где быстро стала отличницей, душой компании из-за своего упорства и общительности. Подробнее о биографии, творчестве и личной жизни Бузовой читайте на сайте uznayvse.ru.
Instagram / dava_m