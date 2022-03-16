"Накрывает жёстко": Бузова затосковала по Даве в день его рождения, но рэпер держит оборону и отмалчивается

Певица, актриса и ведущая Ольга Бузова не может забыть рэпера Даву, с которым рассталась в январе 2021-го. Звезда буквально год назад докладывала фанатам, как Давид Манукян избивал её и плевал в лицо. Теперь же Оля "скучает по своим чувствам и настоящей любви". В день рождения блогера Бузова выложила в телеграм-канале страстный ролик. Снят он был, видимо, ещё когда их отношения пылали страстью.

"Скучаю. Очень. Порой накрывает жёстко. Но потом вспоминаю, что он творил… и это меня возвращает в реальность", — подписала видео Бузова, добавив, что реально любила Даву

Ольга Бузова призналась, что реально любила рэпера Даву. Видео © Telegram / Бузова

Подписчики предположили, что такими откровениями Бузова делится не просто так — мол, хочет набрать аудиторию в своём телеграм-канале. Или хотя бы удержать тех "хомячков", кто уже подписался на её аккаунт.

Рэпер Дава. Фото © Telegram / DAVA TV

Манукян пока отмалчивается и на откровения бывшей не реагирует. Сегодня Даве исполнилось 29 лет. Со своими телеграм-фолловерами рэпер поделился детскими снимками. А ещё поблагодарил тех, кто остаётся с ним и в самые лучшие, и в трудные времена.

"Я много видел, много чувствовал, испытывал самые яркие эмоции, перегорал, падал, совершал ошибки, поднимался, искал и созидал. Ничего бы не было без вас", — написал Манукян





