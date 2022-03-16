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16 марта, 12:40

5 неожиданных деталей, которые кричат о том, что перед вами действительно богатый человек

Только что дорвавшиеся до денег простолюдины и семьи с огромным капиталом — разница между ними просто огромная. Собрали пять моментов, которые помогут высмотреть настоящего богача.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Никаких логотипов

"На их одежде нет никаких логотипов, но сшита она отменно. Никаких складок, никаких пятен", — 328944.

"Я был знаком с девушкой, которая всегда носила красивую одежду, но совсем не кричащую. Ни ярлыков, ни огромных дизайнерских лейблов на них. Она была дочерью дипломата, и её семья буквально входила в высшие круги её страны", — MrFunktasticc.

Шикарная посуда

"Может, это не такой распространённый признак, но действительно зажиточные люди могут очень небрежно пользоваться шикарными дорогими тарелками и серебряными столовыми приборами. Звучит странно, но я вот к чему: я видел бедняков с "мустангами". Но я никогда не видел, чтобы бедняки сервировали стол полированным серебром", — garlicroastedpotato.

Признаки богатства. Фото © Shutterstock

Признаки богатства. Фото © Shutterstock

Доброжелательность богачей

"Раньше я работала в магазине одежды, и однажды ко мне зашла женщина, которая была безупречно одета, отлично выглядела и была вежлива с сотрудниками, которые ей помогали. На кассе она достала свою чёрную банковскую карту. Она не была первым человеком с чёрной картой, которого я встречала, но она была намного человечнее других. Уверена, она до чёртиков богата", moogula1992.

Обеспеченные люди и спонтанность

"Они могут говорить о чём-то или о каком-то месте, а потом подумать и в тот же момент всё забронировать", — evilgiraffee57.

"У моих соседей по комнате в общаге есть подруга из семьи миллиардеров. Эта девушка жила с семьёй на Гавайях, но могла в один момент подумать, что хочет покататься на лыжах в каких-нибудь условных Альпах, а на следующий день прямо возмущалась, что никто не поддержал её идею. Она просто замечательная, но немного оторванная от реальности по сравнению со своими друзьями, которые живут от зарплаты до зарплаты", — breals.

Богатые люди. Фото © Shutterstock

Богатые люди. Фото © Shutterstock

Ранняя пенсия

"Зажиточные люди уходят на пенсию к пятидесяти годам", — Melodic_Machine_9818.

"Моя жена преподаёт в классе у детей с такими родителями. Однажды она проявила неосторожность спросить, кем работают их мамы и папы. Большинство ответило, что они уже на пенсии. Им лет по 50 максимум", — itijara.

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Сергей Трофимов

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