5 неожиданных деталей, которые кричат о том, что перед вами действительно богатый человек

Никаких логотипов

"На их одежде нет никаких логотипов, но сшита она отменно. Никаких складок, никаких пятен", — 328944. "Я был знаком с девушкой, которая всегда носила красивую одежду, но совсем не кричащую. Ни ярлыков, ни огромных дизайнерских лейблов на них. Она была дочерью дипломата, и её семья буквально входила в высшие круги её страны", — MrFunktasticc.

Шикарная посуда

"Может, это не такой распространённый признак, но действительно зажиточные люди могут очень небрежно пользоваться шикарными дорогими тарелками и серебряными столовыми приборами. Звучит странно, но я вот к чему: я видел бедняков с "мустангами". Но я никогда не видел, чтобы бедняки сервировали стол полированным серебром", — garlicroastedpotato.

Признаки богатства. Фото © Shutterstock

Доброжелательность богачей

"Раньше я работала в магазине одежды, и однажды ко мне зашла женщина, которая была безупречно одета, отлично выглядела и была вежлива с сотрудниками, которые ей помогали. На кассе она достала свою чёрную банковскую карту. Она не была первым человеком с чёрной картой, которого я встречала, но она была намного человечнее других. Уверена, она до чёртиков богата", — moogula1992.

Обеспеченные люди и спонтанность

"Они могут говорить о чём-то или о каком-то месте, а потом подумать и в тот же момент всё забронировать", — evilgiraffee57. "У моих соседей по комнате в общаге есть подруга из семьи миллиардеров. Эта девушка жила с семьёй на Гавайях, но могла в один момент подумать, что хочет покататься на лыжах в каких-нибудь условных Альпах, а на следующий день прямо возмущалась, что никто не поддержал её идею. Она просто замечательная, но немного оторванная от реальности по сравнению со своими друзьями, которые живут от зарплаты до зарплаты", — breals.

Богатые люди. Фото © Shutterstock

Ранняя пенсия