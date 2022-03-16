Названо 10 лучших фраз, как предложить девушке бурно провести ночь и не получить пощёчину

Вариантов хоть отбавляй: одни — ну очень смешные, другие — вполне рабочие. Собрали 10 самых популярных.

"Однажды я была на вечеринке и стала свидетельницей, как парень сказал девушке: "Пойдём к ним в ванную, посмотрим, есть ли у них зубная паста. Я такая глупая, что была готова пойти с ними, чтобы узнать, есть она или нет", — scarygargoyle_.

"Хочешь вместе поужинать, сходить в кино, а потом... позавтракать?" — jabnael.

"Вариант для женатиков: "Дети уже спят!" — i-need-blinker-fluid.

Фото © Shutterstock

"Однажды мой нынешний муж использовал одну фразу, которая отлично сработала. Тогда мы впервые тусовались у него дома. Я спросила его, когда он хочет, чтобы я ушла, и он сказал: "Ну не знаю, может, утром?" — ruthisaperv.

"Где-то через год в браке однажды я предложил жене заняться сексом, а она ответила, что у неё болит голова. Я ответил, что одно из лучших средств от большинства головных болей, — усиление кровотока, а секс — лучший способ добиться этого. Она говорит: "А ведь и правда, давай попробуем". Всё сработало. Так что "голова болит" — не отговорка, а наоборот", — PerfectionPending.

"О, у тебя отличные туфли. Будут здорово смотреться у меня на плечах!" — a30centsolution.

Фото © Shutterstock

"Хочешь посмотреть, как я тебя разочарую за несколько минут?" — ThisAnswerIsLit.

"Обычно, когда девушка у меня дома, я сразу изображаю крайнюю степень удивления тому, что она до сих пор одета: "В джинсах?! Дома?! Отвратительно!" — musiotunya

"Хочешь послушать фильм?" — donniesuave.