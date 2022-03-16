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16 марта, 06:25

Ответьте на 4 простых вопроса, и мы расскажем, каков ваш потенциал лжеца

Психологи разработали короткий, но эффективный тест по определению, как часто и для чего человек прибегает ко лжи. Рискните и проверьте себя.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Ассоциации — то первое, что приходит нам в голову в виде образов или слов, то самое бессознательное, которое уже знает ответы на все наши вопросы. Хотите пройти небольшой тест и узнать, как часто вы врёте? И, главное — зачем? Если осмелились, плюсик вам в карму! Ответить нужно будет всего на четыре простых вопроса, так что много времени это не займёт. Итак, начнём!

Видео © Giphy

Тест на умение врать, вопрос первый

Представьте, что вы идёте где-то на свежем воздухе. Что это за место? Это город, просёлочная дорога или вовсе дремучий лес? Вот вы вдруг видите, что перед вами начинает спускаться с неба какой-то объект. Что это за предмет? Воздушный шарик, пакет, листик с дерева, самолёт или же целая летающая тарелка?

Второй вопрос об умении врать

Есть ли пострадавшие из-за падения этого объекта? Жертвы, разрушения? Напоминаем, что вы находитесь в безопасности и конкретно вам ничего не угрожает — вы просто смотрите со стороны, словно кино.

Видео © Giphy

Третий вопрос потенциальному врунишке

Попробуйте узнать причину, долго не задумывайтесь. Просто поразмыслите, а почему этот предмет прямо сейчас опустился, зачем он это сделал — была вынужденная мера или просто стечение обстоятельств? Или такое происходит постоянно и ничего странного в ситуации нет?

Четвёртый вопрос из теста на умение лгать

И, наконец, заключительный вопрос. Как долго вы будете наблюдать за ситуацией? Постоите пару минут и пойдёте дальше по делам или не успокоитесь, пока не рассмотрите всё до мельчайших подробностей, потратив на исследование часы? Или даже не остановитесь, а просто пройдёте мимо?

Результаты

Видео © Giphy

Ответ на первый вопрос даёт понять, на какого размера ложь вы готовы. Здесь есть тонкая параллель: чем больше по размеру предмет вам представился, тем чаще в своей жизни вы прибегаете к обману. Соответственно, если вам ассоциациями пришло что-то вроде НЛО, это говорит о том, что готовы вы вообще на любое враньё, даже крупное и в которое с трудом поверят.

Второй ответ показывает ваше отношение к собственному вранью. Если вам представился апокалипсис, разрушенные города и множество жертв, это значит, что вам всё равно на последствия. Вас не беспокоят результаты вранья и тем более, что будет с людьми и их чувствами.

Видео © Giphy

Ответ на третий вопрос подскажет причину того, почему вы врёте. Потому что привыкли и так делаете постоянно ("просто так") или же произошла какая-то "аварийная" ситуация, которая заставила вас обмануть.

Ответ на четвёртый вопрос откроет вам глаза на время. В нашем случае оно будет ассоциироваться с муками совести за собственное враньё. Будет вам стыдно всего на пару минут, не будет вообще, или вы, солгав, обречёте себя на недели самобичевания?

Признавайтесь, часто обманываете окружающих?

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Елизавета Терешкова

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