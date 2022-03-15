Как определить характер женщины по её любимому алкоголю

Шампанское

По словам Алёны, от любительницы шампанского стоит ожидать такого же "игристого" характера — лёгкого и даже беззаботного. "Она весела, кокетлива, задорна. Обычно предпочитает мужчин постарше себя, изменяет им, но при этом они ей поклоняются: любят, холят и лелеют", — уверяет психолог.

Красное вино

Если всем напиткам девушка предпочитает бордо или бургундское, будьте уверены, пусть даже внешне она выглядит спокойной и сдержанной, внутри неё бушует нешуточный огонь.

Белое вино

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А вот белое, по словам Алёны, пьют полные противоположности любительниц красного. Они как снежные королевы: "манерны, уравновешенны, спокойны и всегда точно знают, чего хотят", отметила психолог.

Пиво

Напиток далеко не самый элегантный. Впрочем, девушкам, его предпочитающим, это вообще неважно. Ходорович уверяет, главная черта таких дам — умение находить общий язык с кем и как угодно.

Ром с колой

А вот любительницу самого базового коктейля "Ром – кола" психолог сравнивает с пиратом — да, пьёт ром, но смягчает газировкой. Воспринимает свою жизнь женщина с лёгкостью, а наутро вряд ли захочет вспоминать, что с ней произошло.

Текила

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Ходорович уверяет, женщина, из раза в раз выбирающая текилу, — персонаж чрезвычайно осторожный. Пьянеть по полной она не собирается, тем более без поддержки в виде близких друзей рядом.

Виски

Если в домашнем баре женщины преобладает виски, нужно быть готовым к тому, что хозяйка не просто невероятно прямолинейная — как бы обидно это ни звучало, любит всё упрощать. Никаких обходных путей, есть только чёрное и белое — других оттенков для неё не существует.

Коньяк

Любительницы коньяка часто производят первое впечатление настоящей стервы. Но не стоит доверять этому образу. Алёна уверяет, такие девушки чрезвычайно нежные и даже ранимые. Подарите ей своё внимание и заботу — и она будет холить и любить вас вечно.

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