Как определить характер женщины по её любимому алкоголю
Клинический психолог Алёна Ходорович перечислила самые популярные виды алкоголя и по секрету рассказала, чего ждать от женщин, которые любят эти напитки.
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Шампанское
По словам Алёны, от любительницы шампанского стоит ожидать такого же "игристого" характера — лёгкого и даже беззаботного. "Она весела, кокетлива, задорна. Обычно предпочитает мужчин постарше себя, изменяет им, но при этом они ей поклоняются: любят, холят и лелеют", — уверяет психолог.
Красное вино
Если всем напиткам девушка предпочитает бордо или бургундское, будьте уверены, пусть даже внешне она выглядит спокойной и сдержанной, внутри неё бушует нешуточный огонь.
Белое вино
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А вот белое, по словам Алёны, пьют полные противоположности любительниц красного. Они как снежные королевы: "манерны, уравновешенны, спокойны и всегда точно знают, чего хотят", отметила психолог.
Пиво
Напиток далеко не самый элегантный. Впрочем, девушкам, его предпочитающим, это вообще неважно. Ходорович уверяет, главная черта таких дам — умение находить общий язык с кем и как угодно.
Ром с колой
А вот любительницу самого базового коктейля "Ром – кола" психолог сравнивает с пиратом — да, пьёт ром, но смягчает газировкой. Воспринимает свою жизнь женщина с лёгкостью, а наутро вряд ли захочет вспоминать, что с ней произошло.
Текила
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Ходорович уверяет, женщина, из раза в раз выбирающая текилу, — персонаж чрезвычайно осторожный. Пьянеть по полной она не собирается, тем более без поддержки в виде близких друзей рядом.
Виски
Если в домашнем баре женщины преобладает виски, нужно быть готовым к тому, что хозяйка не просто невероятно прямолинейная — как бы обидно это ни звучало, любит всё упрощать. Никаких обходных путей, есть только чёрное и белое — других оттенков для неё не существует.
Коньяк
Любительницы коньяка часто производят первое впечатление настоящей стервы. Но не стоит доверять этому образу. Алёна уверяет, такие девушки чрезвычайно нежные и даже ранимые. Подарите ей своё внимание и заботу — и она будет холить и любить вас вечно.
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Водка
Тут и сомневаться нечего. Девушки, которые сделали выбор в пользу водки, — самые настоящие железные леди, которые не боятся говорить то, что думают, даже если собеседника это может задеть. Другой вопрос, что за это их и любят: в компании они всегда будут в центре внимания, пишет Пятый канал.
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