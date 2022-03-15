10 татуировок, которые кого угодно заставят улыбнуться и забыть обо всём плохом
Татуировки нужны не только для того, чтобы выделиться из толпы и показать всем, какой ты оригинальный. Иногда пара рисунков на коже означает нечто гораздо большее. Собрали как раз такие примеры.
"Идеальная татуировка", — tokenblackguy90.
Фото © Reddit / tokenblackguy90
"Моему племяннику наконец-то сделали татуировку на его шрамах от ожогов! Я так им горжусь! Плачу от счастья", — ImaGeisha4u.
Фото © Reddit / ImaGeisha4u
"Папа сделал татуировку в виде родимого пятна с тела сына, чтобы немного придать ему уверенности в себе", — RowdyAirplane49.
Фото © Reddit / RowdyAirplane49
"Мы с женой не любим украшения, поэтому вместо обручальных колец мы набили себе татуировки наших любимых динозавров", — mike_pants.
Фото © Reddit / mike_pants
"Сделал свою первую татуировку. Я глухой на левое ухо, и я в полном восторге", — mermaidpaint.
Фото © Reddit / mermaidpaint
"Мы с подругой отметили 20 лет с момента нашего знакомства и набили татуировки. Покажу свою. Это Морис. Он любит выглядывать из-под моей толстовки, чтобы убедиться, что у меня всё хорошо", — Experiment_625R.
Фото © Reddit / Experiment_625R
"Папа сделал татуировку в виде шрама на голове своего сына, потому что малыш его очень стеснялся❤️", — Planet0259-S.
Фото © Reddit / Planet0259-S
"Кто бы мог подумать, что татуировки могут быть настолько полезными", — Instinct47.
Фото © Reddit / Instinct47
"Я с восьми лет просыпался со своей собакой в кровати. Она была моим лучшим другом 15 лет, но в прошлом мае я её потерял. Вчера сделал своё первое тату в память о ней", — RedIguanaLeader.
Фото © Reddit / RedIguanaLeader
"Удивительная работа", — lyklinumdf.
Фото © Reddit / lyklinumdf
Ещё больше примеров очаровательных татуировок — в сабреддите MadeMeSmile.
А у вас есть татуировки?
WOW-news
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Reddit / RowdyAirplane49, mike_pants