10 татуировок, которые кого угодно заставят улыбнуться и забыть обо всём плохом

Фото © Reddit / tokenblackguy90

"Моему племяннику наконец-то сделали татуировку на его шрамах от ожогов! Я так им горжусь! Плачу от счастья", — ImaGeisha4u.

Фото © Reddit / ImaGeisha4u

"Папа сделал татуировку в виде родимого пятна с тела сына, чтобы немного придать ему уверенности в себе", — RowdyAirplane49.

Фото © Reddit / RowdyAirplane49

"Мы с женой не любим украшения, поэтому вместо обручальных колец мы набили себе татуировки наших любимых динозавров", — mike_pants.

Фото © Reddit / mike_pants

"Сделал свою первую татуировку. Я глухой на левое ухо, и я в полном восторге", — mermaidpaint.

Фото © Reddit / mermaidpaint

"Мы с подругой отметили 20 лет с момента нашего знакомства и набили татуировки. Покажу свою. Это Морис. Он любит выглядывать из-под моей толстовки, чтобы убедиться, что у меня всё хорошо", — Experiment_625R.

Фото © Reddit / Experiment_625R

"Папа сделал татуировку в виде шрама на голове своего сына, потому что малыш его очень стеснялся❤️", — Planet0259-S.

Фото © Reddit / Planet0259-S

"Кто бы мог подумать, что татуировки могут быть настолько полезными", — Instinct47.

Фото © Reddit / Instinct47

"Я с восьми лет просыпался со своей собакой в кровати. Она была моим лучшим другом 15 лет, но в прошлом мае я её потерял. Вчера сделал своё первое тату в память о ней", — RedIguanaLeader.

Фото © Reddit / RedIguanaLeader

Фото © Reddit / lyklinumdf

Ещё больше примеров очаровательных татуировок — в сабреддите MadeMeSmile.