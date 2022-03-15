По стопам отца: Как живёт сын Гурбангулы Бердымухамедова, которого избрали президентом Туркмении

15 марта Центризбирком Туркмении сообщил о победе на досрочных выборах президента 40-летнего Сердара Бердымухамедова — сына действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. За вице-премьера, представителя правящей Демократической партии проголосовало 72,97% избирателей. Что известно о Сердаре Бердымухамедове?

Родители Сердара Бердымухамедова

Эмине и Реджеп Тайип Эрдоган, Гурбангулы и Огулгерек Бердымухамедовы во дворце Огужан в Ашхабаде. Фото © Twitter / ZaherDowran1

Личная жизнь четы Бердымухамедовых покрыта завесой тайны. У нынешнего президента Гурбангулы Бердымухамедова родственников много, однако, чем они живут, тщательно скрывается. Супруга главы государства, мать избранного лидера Туркмении Огулгерек Бердымухамедова, предположительно, ровесница мужа. До осени 2021-го её фотографии не появлялись в прессе, даже туркменской. Она не общается с публикой, не сопровождала Гурбангулы Бердымухамедова в рабочих зарубежных поездках. Помимо сына Сердара в браке у Бердымухамедовых родились две дочери — Гульджахан и Гульшан.

Сёстры Сердара Бердымухамедова

О сёстрах избранного президента Туркмении Сердара Бердымухамедова известно немного. В 2010 году на портале WikiLeaks были опубликованы выдержки из служебной записки работников американского посольства в Ашхабаде. Она была составлена для сотрудников Госдепа. Именно благодаря этому сливу обыватели смогли выяснить хоть что-то о семье Гурбангулы Бердымухамедова. В материалах утверждалось, что одна из дочерей главы Туркменистана на тот момент жила в Лондоне, была замужем за Иласгельды Амановым. Он был представителем Госагентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов.

Вторая дочь Гурбангулы Бердымухамедова 12 лет назад тоже не жила на родине. По неподтверждённой официально информации, местом дислокации она выбрала Париж, а ещё имела виллу на Лазурном Берегу. Данных о возрасте обеих сестёр Сердара Бердымухамедова нет, потому сказать, кто из наследников президента старший, невозможно.

Личная жизнь Сердара Бердымухамедова

Имя Сердар в переводе с туркменского означает "предводитель", "вождь". Сердар Бердымухамедов родился в Ашхабаде в 1981 году. По первому образованию он инженер-технолог с дипломом Туркменского сельскохозяйственного университета имени С. А. Ниязова (2001 год). В том же 2001-м Сердар женился. По слухам, его избранницу зовут Огулгерек, как и мать. У пары трое дочерей и сын. Некоторые из детей Сердара Бердымухамедова учились в престижной международной школе Ecolint во время работы и учёбы отца в Женеве. Как и чем живёт семья Бердымухамедова-младшего, неизвестно. На публике появляется только глава семейства.

Сердар Бердымухамедов. Фото © Электронная газета "Золотой век" / сайт президента Республики Татарстан

Где учился Сердар Бердымухамедов

На дипломе инженера-технолога, полученном 20 лет назад, Сердар Бердымухамедов останавливаться не стал. Спустя десять лет после первой вышки будущий президент Туркмении закончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел России, став специалистом по международным отношениям. С 2015-го Бердымухамедов-младший — доктор технических наук.

Избранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в январе 2022-го. Фото © Электронная газета "Золотой век"

11 февраля 2021 года Сердар Бердымухамедов стал вторым лицом в родной стране. Он был назначен зампредом кабинета министров, который возглавляет его отец, лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Кроме того, с июля прошлого года сын действующего президента является заместителем председателя кабмина по вопросам экономики, банков и международных финансовых организаций.