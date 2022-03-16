3 знака зодиака, представительницы которых выходят замуж первыми

Не только от внешних обстоятельств зависит принятие такого серьёзного решения, как поход под венец, — ещё и от характера женщины и звезды, под которой она родилась. Астрологи выявили закономерность, что представительницы именно этих трёх знаков зодиака чаще других мечтают о замужестве и готовы связать свою жизнь узами брака даже с совсем малознакомым человеком.

Женщина-Лев и замужество

Брак с женщиной-Львом. Фото © Pexels / Taras Budniak

Львы — заядлые романтики, и им нравится идея раннего брака. Для людей этого знака зодиака идеальным вариантом будет не раздумывать долго, а сразу начать вить уютное семейное гнёздышко со своим партнёром. Мечтают женщины-Львы об этом с раннего возраста. Для них счастливая жизнь означает единение со своим супругом. Люди этого знака зодиака верят, что брак — тот момент, который обязательно нужно претворить в жизнь как можно раньше. А если вдруг с первым браком не повезёт, найти другого партнёра и снова пожениться, для Львов это совсем не зазорно и не стыдно.

Женщина-Козерог в браке

Женщина-Козерог и замужество. Фото © Pexels / Dimitri Kuliuk

Сейчас будет откровение, но женщинам-Козерогам тоже нравится идея рано выйти замуж. Они считают, что таким способом притереться и приспособиться друг к другу партнёрам будет проще. Девушки этого знака зодиака сами в этом не признаются, потому как не видят смысла просто так болтать о своих фантазиях и романтических мечтах. Однако мысль, что всю жизнь они проведут рядом с избранником, их манит. Хотя из-за своего токсичного и откровенно тяжёлого характера Козероги часто, наоборот, остаются крайне одинокими людьми.

Брак с женщиной-Близнецами

Женщина-Близнецы и семейная жизнь. Фото © Pexels / Emma Bauso

Ещё одни витающие в облаках натуры, которые жаждут в своей жизни как можно больше романтики, — женщины-Близнецы. Дамы этого знака зодиака обожают строить воздушные замки, поэтому, влюбившись, сразу говорят партнёру о своём желании связать себя с ним узами брака. Что интересно, точно так же, найдя вторую половину, поступают и мужчины-Близнецы.