6 бьюти-секретов времён СССР, которые эффективны и сегодня
Думаете, наши мамы и бабушки не пользовались разными бьюти-лайфхаками, чтобы оставаться всегда красивыми? А вот и нет. Сегодня некоторые из них окажутся даже актуальнее, чем раньше.
У женщин в Советском Союзе было не такое огромное разнообразие косметических и уходовых средств, как в XXI веке. Поэтому наши мамы и бабушки научились брать максимум пользы из тех продуктов, которые достать было проще. А косметике, что была, находили даже самое необычное применение. Вспомним же прошлое и подглядим за секретами красоты, которые придутся кстати и сегодня.
Маска для лица из картофеля
Лайфхаки из СССР. Фото © Pexels / Nataliya Vaitkevich
Проверенное большинством советских красавиц средство. Идеальный вариант народной маски, которая убирает жирный блеск кожи и обладает успокаивающим и подсушивающим эффектом. Популярна эта маска была ещё и из-за доступности: сырую картошку, натёртую до кашицы, нанести на лицо на 10–15 минут могла каждая хозяйка.
Присыпка и квасцы вместо антиперспирантов
Бьюти-секреты. Фото © Pexels / Kaboompics
Трудно сейчас в это поверить, но да, в СССР дезодоранты распространены не были. И это не значит, что за гигиеной никто не следил. Просто для этого применялись в основном другие средства. Советские женщины как аналог антиперспирантов использовали детскую или любую другую присыпку (главное, чтобы в составе был тальк) и квасцы.
Лайфхак с книгой — против второго подбородка
Как убрать второй подбородок. Фото © Pexels / Caio
В то время не было возможности сходить к косметологу и вколоть себе липолитики, чтобы избавиться от ненавистного второго подбородка. Поэтому женщины просто ходили с книгой на голове. Такой способ позволял выработать красивую и ровную осанку, укреплял мышцы спины и действительно помогал в борьбе с лишним подбородком.
Булавка вместо щёточки для ресниц
Роскошные ресницы в домашних условиях. Фото © Pexels / Lisa Fotios
Не пугайтесь, это не то, о чём вы могли подумать! Всё проще и безопаснее. Булавку или иголку советские модницы использовали для разделения склеенных тушью ресниц, потому как щёточка от косметического средства была далеко не с самыми тонкими щетинками.
Самодельная косметика
Косметика в домашних условиях. Фото © Pexels
В те времена, когда было совсем туго, советские женщины даже играли в химиков и создавали косметику себе сами. Из тёртого грифеля цветных карандашей получали тени, а на водяной бане растапливали и смешивали остатки помад, чтобы получить новые оттенки.
Пиво вместо лака для волос
Лак для волос. Фото © Pixabay
Необычный, но действенный бьюти-секрет от женщин СССР. Чтобы каждый раз не ходить в дорогую парикмахерскую, красотки додумались сохранять свою укладку с помощью обычного пива, которым смачивали волосы.
ТАСС / Алексей Жигайлов, Игорь Зотин