6 бьюти-секретов времён СССР, которые эффективны и сегодня

У женщин в Советском Союзе было не такое огромное разнообразие косметических и уходовых средств, как в XXI веке. Поэтому наши мамы и бабушки научились брать максимум пользы из тех продуктов, которые достать было проще. А косметике, что была, находили даже самое необычное применение. Вспомним же прошлое и подглядим за секретами красоты, которые придутся кстати и сегодня.

Маска для лица из картофеля

Лайфхаки из СССР. Фото © Pexels / Nataliya Vaitkevich

Проверенное большинством советских красавиц средство. Идеальный вариант народной маски, которая убирает жирный блеск кожи и обладает успокаивающим и подсушивающим эффектом. Популярна эта маска была ещё и из-за доступности: сырую картошку, натёртую до кашицы, нанести на лицо на 10–15 минут могла каждая хозяйка.

Присыпка и квасцы вместо антиперспирантов

Бьюти-секреты. Фото © Pexels / Kaboompics

Трудно сейчас в это поверить, но да, в СССР дезодоранты распространены не были. И это не значит, что за гигиеной никто не следил. Просто для этого применялись в основном другие средства. Советские женщины как аналог антиперспирантов использовали детскую или любую другую присыпку (главное, чтобы в составе был тальк) и квасцы.

Лайфхак с книгой — против второго подбородка

Как убрать второй подбородок. Фото © Pexels / Caio

В то время не было возможности сходить к косметологу и вколоть себе липолитики, чтобы избавиться от ненавистного второго подбородка. Поэтому женщины просто ходили с книгой на голове. Такой способ позволял выработать красивую и ровную осанку, укреплял мышцы спины и действительно помогал в борьбе с лишним подбородком.

Булавка вместо щёточки для ресниц

Роскошные ресницы в домашних условиях. Фото © Pexels / Lisa Fotios

Не пугайтесь, это не то, о чём вы могли подумать! Всё проще и безопаснее. Булавку или иголку советские модницы использовали для разделения склеенных тушью ресниц, потому как щёточка от косметического средства была далеко не с самыми тонкими щетинками.

Самодельная косметика

Косметика в домашних условиях. Фото © Pexels

В те времена, когда было совсем туго, советские женщины даже играли в химиков и создавали косметику себе сами. Из тёртого грифеля цветных карандашей получали тени, а на водяной бане растапливали и смешивали остатки помад, чтобы получить новые оттенки.

Пиво вместо лака для волос

Лак для волос. Фото © Pixabay