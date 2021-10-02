10 странных бьюти-лайфхаков из прошлого, которые сейчас никто и ни за что не станет повторять
Большинство думает, что в "Тиктоке" одни танцы да шутки. Это, конечно, не так. К примеру, блогер offbeathistory рассказывает своим подписчикам удивительные факты из истории. Недавно парень поделился ужасающими лайфхаками, к которым прибегали люди, чтобы соответствовать идеалам красоты своего времени. В подборке ниже — 10 самых странных от блогера.
В XVIII веке, до изобретения лака для волос, для укладки париков женщины использовали сало. Да, обычное сало. Одним из недостатков являлось то, что шевелюра превращалась буквально в крысиное гнездо. Приходилось даже спать с клетками вокруг головы, чтобы крысы не добрались до тела.
В некоторых районах Рима жители использовали мочу для полоскания рта. Считалось, что так можно отбелить зубы.
В дореволюционной Франции в моде были акцентированные вены. Некоторые люди даже специально раскрашивали их синим карандашом, чтобы они больше выделялись.
В Средние века, когда лоб считался самой красивой частью женского лица, многие девушки удаляли ресницы, чтобы подчеркнуть его. Также они выщипывали брови и волосы на голове, чтобы добиться продолговатого овального лица.
В XIX веке многие женщины в Европе для того, чтобы отбелить и выровнять цвет лица, принимали... мышьяк. Вот некоторые из побочных эффектов: рак, облысение, эпилепсия. До 1902 года он продавался в свободном доступе.
В Древнем Риме многие женщины использовали пот гладиаторов как увлажняющую маску для лица. После боёв капли пота продавали в сувенирных горшочках. Считалось, что он действует как афродизиак.
В 1936 году Изабелла Гилберт изобрела средство для создания ямочек на щёчках. Устройство состояло из пружины, которая прикладывалась к лицу, и двух небольших выпуклостей, которые вдавливались в щёки. Всё хорошо, но машина не работала.
Вскоре после изобретения рентгеновского аппарата люди начали использовать его для лечения акне, экземы и удаления волос. Побочные эффекты включали атрофию, язвы и рак.
В 1400-х годах итальянские женщины хотели иметь тонкие губы, которых почти не было. Поэтому художники того времени никак не выделяли и не подчёркивали эту часть лица.
В 1920-х годах на рынке появился портативный фен. Намного удобнее, чем громоздкие сушильные аппараты того времени. Но устройство было очень опасным, вызывало ожоги, удары током и... смерть.
Тиктокер offbeathistory рассказывает не только сумасшедшую историю бьюти-индустрии, но и странные факты из других сфер. Узнать их все можно в его TikTok-аккаунте.
WOW-news
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