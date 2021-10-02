НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

10 странных бьюти-лайфхаков из прошлого, которые сейчас никто и ни за что не станет повторять

Большинство думает, что в "Тиктоке" одни танцы да шутки. Это, конечно, не так. К примеру, блогер offbeathistory рассказывает своим подписчикам удивительные факты из истории. Недавно парень поделился ужасающими лайфхаками, к которым прибегали люди, чтобы соответствовать идеалам красоты своего времени. В подборке ниже — 10 самых странных от блогера.

2 октября, 15:00

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

В XVIII веке, до изобретения лака для волос, для укладки париков женщины использовали сало. Да, обычное сало. Одним из недостатков являлось то, что шевелюра превращалась буквально в крысиное гнездо. Приходилось даже спать с клетками вокруг головы, чтобы крысы не добрались до тела.

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

В некоторых районах Рима жители использовали мочу для полоскания рта. Считалось, что так можно отбелить зубы.

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

В дореволюционной Франции в моде были акцентированные вены. Некоторые люди даже специально раскрашивали их синим карандашом, чтобы они больше выделялись.

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

В Средние века, когда лоб считался самой красивой частью женского лица, многие девушки удаляли ресницы, чтобы подчеркнуть его. Также они выщипывали брови и волосы на голове, чтобы добиться продолговатого овального лица.

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

В XIX веке многие женщины в Европе для того, чтобы отбелить и выровнять цвет лица, принимали... мышьяк. Вот некоторые из побочных эффектов: рак, облысение, эпилепсия. До 1902 года он продавался в свободном доступе.

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

В Древнем Риме многие женщины использовали пот гладиаторов как увлажняющую маску для лица. После боёв капли пота продавали в сувенирных горшочках. Считалось, что он действует как афродизиак.

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

В 1936 году Изабелла Гилберт изобрела средство для создания ямочек на щёчках. Устройство состояло из пружины, которая прикладывалась к лицу, и двух небольших выпуклостей, которые вдавливались в щёки. Всё хорошо, но машина не работала.

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

Вскоре после изобретения рентгеновского аппарата люди начали использовать его для лечения акне, экземы и удаления волос. Побочные эффекты включали атрофию, язвы и рак.

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

В 1400-х годах итальянские женщины хотели иметь тонкие губы, которых почти не было. Поэтому художники того времени никак не выделяли и не подчёркивали эту часть лица.

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

В 1920-х годах на рынке появился портативный фен. Намного удобнее, чем громоздкие сушильные аппараты того времени. Но устройство было очень опасным, вызывало ожоги, удары током и... смерть.

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

Кадры из видео © TikTok / offbeathistory

Тиктокер offbeathistory рассказывает не только сумасшедшую историю бьюти-индустрии, но и странные факты из других сфер. Узнать их все можно в его TikTok-аккаунте.

15 нелепых иллюстраций из прошлого, показывающих, как наши предки представляли будущее

15 нелепых иллюстраций из прошлого, показывающих, как наши предки представляли будущее

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Чем обернётся страшный удар Дани Милохина головой о лёд, объяснил травматолог

30 сентября, 11:29

Врач запретил избавляться от волос из носа, ведь последствия процедуры буквально могут вас убить

29 августа, 10:00

Арзамасова поделилась впечатлениями от первого спектакля после рождения сына

сегодня в 01:54

Девушка осталась в шоке, когда пересмотрела видео с пляжа и поняла, кого на самом деле снимал её муж

вчера в 14:00

Американец упал с лестницы из-за тапочек жены и захотел отсудить у неё $80 тысяч

сегодня в 00:56

Новости партнеров

Layer 1