10 странных бьюти-лайфхаков из прошлого, которые сейчас никто и ни за что не станет повторять

Большинство думает, что в "Тиктоке" одни танцы да шутки. Это, конечно, не так. К примеру, блогер offbeathistory рассказывает своим подписчикам удивительные факты из истории. Недавно парень поделился ужасающими лайфхаками, к которым прибегали люди, чтобы соответствовать идеалам красоты своего времени. В подборке ниже — 10 самых странных от блогера.