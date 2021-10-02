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Девушка осталась в шоке, когда пересмотрела видео с пляжа и поняла, кого на самом деле снимал её муж

Почти каждая представительница прекрасного пола хочет стать единственной и неповторимой для своего возлюбленного, но так бывает далеко не всегда.

2 октября, 14:00

Скриншот © TikTok / thicctok5280

Блогерша с ником thicctok5280 поделилась в "Тиктоке" видео, после которого ей посоветовали развестись. Девушка рассказала, что они с супругом отдыхали на пляже, где избранник снимал, как его возлюбленная бродит по воде. Однако, когда американка пересмотрела ролик, её ждал неприятный сюрприз.

Видео © TikTok / thicctok5280

На кадрах видно, как блогерша, улыбаясь, идёт в сторону супруга и периодически пытается ему позировать. А позади неё среди волн стоит девушка в бикини. Когда тиктокерша выходит из кадра, парень наводит камеру на ту самую красотку в купальнике, которая, видимо, и интересовала его на самом деле.

Я посмотрела видео из нашей поездки во Флориду на прошлой неделе, которое снял мой муж. Я решила немного попозировать ему, потому что думала, что была главной героиней всё это время. Но потом увидела, кого он на самом деле снимал

thicctok5280

Скриншот © TikTok / thicctok5280

Скриншот © TikTok / thicctok5280

Ролик набрал почти три миллиона просмотров, и пользователи оказались возмущены поступком парня, посоветовав блогерше его бросить. Однако вскоре сама девушка попыталась отшутиться в комментариях, сказав, что муж всё равно её любит, а девушка в бикини случайно попала в кадр. Но юзеров уже было не остановить. Они сочли, что её супруг всё равно поступил некрасиво и ей стоит принять во внимание эти тревожные звоночки.

Какая же это шутка, если он повернул к ней камеру, когда ты вышла из кадра?

karma.kelsey

Он снимал девушку без её разрешения и определённо обидел тебя. Разве ты не думаешь, что всё это очень странно?

kklipp

Некоторые мужчины смеются и говорят, что мы драматизируем, не понимая, как нам больно в такие моменты

goofy.fortune

Нам нужна вторая часть с рассказом об уже бывшем муже

m3lisssaaa87

Девушка сняла на видео здание с балконами наизнанку, и это зрелище из самых страшных кошмаров

Девушка сняла на видео здание с балконами наизнанку, и это зрелище из самых страшных кошмаров

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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