Девушка осталась в шоке, когда пересмотрела видео с пляжа и поняла, кого на самом деле снимал её муж
Почти каждая представительница прекрасного пола хочет стать единственной и неповторимой для своего возлюбленного, но так бывает далеко не всегда.
Блогерша с ником thicctok5280 поделилась в "Тиктоке" видео, после которого ей посоветовали развестись. Девушка рассказала, что они с супругом отдыхали на пляже, где избранник снимал, как его возлюбленная бродит по воде. Однако, когда американка пересмотрела ролик, её ждал неприятный сюрприз.
Видео © TikTok / thicctok5280
На кадрах видно, как блогерша, улыбаясь, идёт в сторону супруга и периодически пытается ему позировать. А позади неё среди волн стоит девушка в бикини. Когда тиктокерша выходит из кадра, парень наводит камеру на ту самую красотку в купальнике, которая, видимо, и интересовала его на самом деле.
Я посмотрела видео из нашей поездки во Флориду на прошлой неделе, которое снял мой муж. Я решила немного попозировать ему, потому что думала, что была главной героиней всё это время. Но потом увидела, кого он на самом деле снимал
Ролик набрал почти три миллиона просмотров, и пользователи оказались возмущены поступком парня, посоветовав блогерше его бросить. Однако вскоре сама девушка попыталась отшутиться в комментариях, сказав, что муж всё равно её любит, а девушка в бикини случайно попала в кадр. Но юзеров уже было не остановить. Они сочли, что её супруг всё равно поступил некрасиво и ей стоит принять во внимание эти тревожные звоночки.
Какая же это шутка, если он повернул к ней камеру, когда ты вышла из кадра?
Он снимал девушку без её разрешения и определённо обидел тебя. Разве ты не думаешь, что всё это очень странно?
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Нам нужна вторая часть с рассказом об уже бывшем муже
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